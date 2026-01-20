Министърът на земеделието на Франция: Заплахите на Тръмп са недопустими и брутални

Заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи мита от 200 на сто върху вноса на френски вина и шампанско са недопустими и безпрецедентно брутални. Подобни действия биха засегнали сектор, който вече е изправен пред сериозни трудности, заяви днес министърът на земеделието на Франция Ани Жоньовар, цитирана от Франс прес.

„Тази заплаха на този етап е неприемлива, с невиждана грубост и очевидно не може да остане без реакция - не само от страна на Франция, но и от целия Европейски съюз", заяви Жьонвар в интервю за телевизия Те Еф 1. По думите ѝ митата са насочени срещу лозаро-винарския сектор - „емблематичен за френското земеделие", който няма нужда от допълнителен натиск.

Изявлението ѝ идва на фона на дипломатическо напрежение между Париж и Вашингтон, след като САЩ заплашиха с допълнителни мита във връзка с позицията на Франция по международни инициативи, предложени от американската президентска администрация. Приближени лица до президента Макрон подчертаха, че използването на митнически заплахи с цел влияние върху външната политика е „неприемливо и неефективно", допълва АФП.

По-рано днес Тръмп заяви, че ще наложи мита в размер на 200 на сто върху френското вино и шампанско - мярка, която по думите му ще накара френския президент Еманюел Макрон да се включи в замисляния от президента на САЩ „Съвет за мир", инициатива за уреждане на конфликтите по света, пише БТА.