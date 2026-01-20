Владимир Иванов: Еврото не се отразява на цените, ако има закръгляне - то е под 1%

Няма никакви индикации еврото да се отразява върху пазара, ако някъде има закръгляне, то е под 1%. Всичко върви с много добри темпове.

Това увери председателят на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов на редовния му брифинг в Министерския съвет.

По думите му при проблеми в малки населени места общинските центрове реагират незабавно. Но апелира гражданите да проявяват разбиране и търпение, ако се наложи да почакат.

Иванов даде пример от сутринта - в с. Мрамор, Тополовград е подаден сигнал. Там има само една фирма, която доставя стоката, и тя отказва да приема евро. Вдигнала е цените по свое усмотроние. "Такъв тип проблеми са малко - това са хора, които проявяват собствена визия за бъдещето на страната, която противоречи на законите", предупреди Иванов.

Над 58% от паричния агрегат в лева вече е изтеглен - миналата седмица беше 48%, темпът е възходящ. Като темо вървим наравно с Хърватия и Словакия, само Словения е била шампион - на 13-ия ден там всички пари са били изтеглени, даде пример Иванов. Според него до края на месеца ще имаме достатъчно покриване на евробанкноти и монети.

Данните за изминалата седмица - 12-16 януари, изглеждат така: в пощите - са извършени 20900 броя операции за обмяна на валута на стойност 34 млн. лв. Няма сигнали от клиенти и служители за проблеми за разлика от първата седмица. Миналата седмица правителството отпусна 25 млн. евро оборотен кредит на "Български пощи", за да върви обмяната. Където има достатъчно банкови клонове, няма пощи, които да обслужват.

За периода КЗП е извършила 164 проверки, 34 административно-наказателни преписки, 5 наказателни постановления, сключени са 26 споразумения.

НАП е извършила 2774 проверки в периода 5-18 януари - в 626 хранителни магазина, 561 салони за красота, 5 хотели, 159 паркинга, 226 фитнеса. Открити са 25 нарушения, има 107 преписки и 26 наказателни постановления.

Фризьорският салон в Бургас, който е вдигнал цените си с 291%, е единичен случай, уточниха от НАП. И допълниха, че от началото на годината са издали 48 наказателни постановления за 125 хил. евро санкции.

Миналата седмица митниците, комисията по стоковите борси, НАП и агенцията по безопасност на храните съвместно са правили проверки по стоковите тържища. Засега данни има само от БАБХ - проверила е 22 обекта, издала е 5 предписания и 1 разпореждане за спиране на дейност.

Относно цените на храните през последния период се наблюдава стабилизация на международните цени - зърненият пазар е стабилен, пшеницата е под 200 долара, захарта - 420, какаото е стабилно на 6 долара, арабиката на 9 долара, при олиото има устойчиво покачване, но не голямо - за една година със 100 долара на пазара в Ротердам, но това е заради двете не толкова добри реколти. Но пък има малко търсене.

На вътрешният пазар потребителската кошница и нараснала с 1,5 евро за последната седмица до 53 евро. 75 цента идват от ръст на основни храни, а останалите - от плодове и зеленчуци. Най-скъпият месец е януари. Сега обаче има по-малък темп на нарастване от началото на миналата година и той се дължи само на сезонни фактори.

Според Иванов много от стоките и услугите са закръглени надолу в полза на клиента.