Цената на природния газ на хъба TTF продължава да расте

Цените на февруарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 36,975 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:10 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 35,630 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 35,395 евро за мегаватчас. Днешните нива са близки до предишната пикова цена, която беше отбелязана на 16 януари. Тогава природният газ поскъпна до 36,978.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 20 януари, е 39,63 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 38,09 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 39,63 евро за мегаватчас, пише БТА.