ЕС затяга санкциите - от 21 януари се забранява внос на горива, произведени от руски нефт

От 21 януари 2026 г. в Европейския съюз влиза в сила нова, по-строга забрана за внос на горива, произведени от руски нефт. Това не е разрешено, дори когато рафинирането е извършено в трета държава. Мярката е част от разширените санкции срещу Русия и цели да пресече заобикалянето на ограниченията чрез преработка извън ЕС.

Агенция „Митници" вече публикува указания към търговците, както и списък на държавите – нетни износители на суров нефт за 2024 г. Основният акцент е върху доказването на произхода на суровия нефт, използван за рафиниране на внасяните горива.

При внос на горива трябва да представят на митническите органи надеждни доказателства за произхода на нефта. Това включва документи, удостоверяващи държавата, в която е добит и използван за производството на конкретния продукт. Очаква се фирмите да разполагат с адекватни процедури за надлежна проверка и да предоставят пълна проследимост на доставките.

От митническите власти подчертават, че вносителите трябва да бъдат особено предпазливи, ако имат съмнения, че представената документация е неточна или фалшифицирана. Препоръчва се и включването на специални договорни клаузи с доставчиците, които да гарантират, че горивата не са произведени от руски нефт.

Облекчен режим е предвиден за внос от т.нар. партньорски държави, включени в приложение към регламента. В тези случаи икономическите оператори няма да са длъжни да представят доказателства за произхода на суровия нефт.