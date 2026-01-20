ЕС обмисля наказателни мита и за китайските хибриди

Европейският съюз иска да затвори вратичката в системата, използвана от китайските производители на автомобили. След като наложиха наказателни мита върху електрическите превозни средства, тези производители се насочиха към хибридите, за да продължат разширяването си. Но ЕС сега обмисля да обложи и този тип задвижване с мита.

Пазарният дял на Китай продължава да расте в Европа, след като компаниите промениха стратегията си внасят масово класически и плъгин хибриди, както и бензинови модели.

Хибридите в момента са освободени от съществуващия тарифен режим и внезапно се очертаха като много привлекателна алтернатива.

Въпросът защо хибридите се третират различно от електрическите автомобили редовно се повдига от френския европейски комисар Стефан Сежурне. Според неговия екип е трудно да се оправдае фактът, че колите, произведени при сходни условия в Китай, не са предмет на едни и същи правила за защита.

Дебатът за митата на хибридите от Китай обаче идва в чувствителен момент. В началото на миналата седмица Европейската комисия обяви, че е разработила насоки за ценови споразумения като алтернатива на наказателните мита за електрическите автомобили. Китайските производители биха могли да избегнат допълнителни вносни такси, ако се ангажират да не продават електрическите си модели под минимална цена, определена съвместно с Европа. Тази цена варира в зависимост от модела и дори от нивото на оборудване. Това отдавна е предпочитаното решение на Китай, дотолкова, че Пекин го приветства като пробив, докато китайските марки реагираха с облекчение.