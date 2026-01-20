Всички европейци с еднакви шофьорски книжки

Ако ти я отнемат, не можеш да караш кола и в друга държава

Европа все по-настойчиво иска да започне да се държи като единна държава по отношение на мобилността. Европейската комисия се стреми да унифицира правилата така, че всички шофьори да разполагат с една и съща шофьорска книжка от 2028 г. нататък. Ако досега сте смятали, че свидетелството за управление е “доживотен” документ, който просто се подновява на всеки десет години, е време да се подготвите за най-мащабната реформа в сектора от десетилетия.

Новата Директива (ЕС) 2025/2205, която все още е в процес на договаряне, очертава ясна пътна карта. До края на 2028 г. всички държави членки трябва да приведат националните си законодателства в съответствие с обща рамка, чиято цел е стандартизиране на процедурите и правилата за шофиране в целия Европейски съюз.

Една от най-дискутираните промени е въвеждането на дигитална шофьорска книжка. От 2028 г., като 2030 г. е крайният срок за пълното ѝ внедряване, дигиталният формат ще стане стандарт.

Свидетелството ще се съхранява в приложение на смартфона

и ще бъде валидно във всички държави от ЕС, което на практика ще премахне нуждата от носене на физическа карта. За онези, които предпочитат традиционния вариант или пътуват извън съюза, хартиената версия ще остане налична и ще бъде снабдена с QR код с цел по-добра защита срещу фалшифициране.

Реформата предвижда и възможност за по-ранно започване на шофьорската практика. Младежите ще могат да се явяват на изпити и да управляват автомобили и камиони още на 17-годишна възраст, но само ако са придружени от опитен водач. Придружаващият трябва да е навършил поне 24 години, да притежава книжка категория B от минимум пет години и да има чисто шофьорско досие без сериозни нарушения през последните пет години. Целта е младите водачи да трупат опит в реална пътна среда, преди да започнат да шофират самостоятелно на 18 години.

За новите шофьори

се въвежда и задължителен изпитателен срок от поне две години

През този период ще действа нулева толерантност към нарушения, свързани с алкохол, наркотици и превишена скорост, като санкциите ще бъдат значително по-строги от тези за останалите водачи. В същото време се хармонизират правилата за отнемане на книжки при трансгранични нарушения. Ако свидетелството бъде отнето за сериозно провинение в една държава, например Германия, шофьорът няма да може да управлява автомобил и в друга, като например България. Така се слага край на практиката нарушителите да бягат от санкции, наложени в чужбина.

Промени се предвиждат и в самите шофьорски изпити. Те ще бъдат адаптирани към реалностите на 2026 г., като акцентът ще падне върху работата със съвременните системи за подпомагане на водача (ADAS), включително автоматично аварийно спиране и асистенти за поддържане на лентата. Кандидатите ще трябва да демонстрират и познания за рисковете, свързани с т.нар. мъртви зони, особено по отношение на велосипедисти и потребители на електрически тротинетки. Дори отварянето на вратата ще бъде обект на оценка, за да се предотвратят инциденти с участници в движението.

Съществена промяна настъпва и по отношение на валидността на шофьорските книжки. За категориите B и A тя се стандартизира на 15 години в целия Европейски съюз. След навършване на 65-годишна възраст обаче

държавите ще имат право да съкращават този срок и да изискват по-чести медицински прегледи

Целта е да се гарантира, че зрението и сърдечносъдовото здраве на водачите остават в състояние, подходящо за управление на тежки превозни средства със скорости до 120 км/ч. В момента държавите членки обсъждат конкретните процедури и механизми за прилагане на тези изисквания, като е възможно срокът на валидност да се променя най-вече за по-възрастните шофьори.

Ако новите разпоредби бъдат окончателно одобрени, държавите членки ще разполагат със срок до ноември 2028 г., за да ги въведат в ежедневната практика.