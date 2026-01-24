И най-добрият електрически автомобил е трагичен при истинска зима

Дори топмоделите едва минават половината от заявените километри при скорост 70 км/ч на писта

Ниските температури не влияят добре на електрическите коли. Това беше доказано за пореден път от тест на 32 електрически автомобила, проведен от журналисти в екстремни условия.

Благодарение на напредъка в технологиите и по-широкото използване на термопомпи, пробегът през зимата се подобри, но все още не е това, което клиентите очакват.

В годишните тестове на норвежкото списание Motor най-добре се представи Polestar 3, чийто зимен пробег намаля само с 5% в сравнение с WLTP. Най-лошият бе френският кросоувър Peugeot e-3008, чийто пробег намаля с 32%.

Autohome, най-големият автомобилен сайт в Китай, наскоро проведе подобен тест с 67 електрически автомобила, plug-in хибриди и EREV с удължен пробег. Колите бяха изпратени в автономния район Вътрешна Монголия, където температурите варираха от -10 до -25 градуса по време на теста.

Автомобилите

са тествани в седем дисциплини - пробег, разход на гориво, бързо зареждане, работа на климатика, автоматично аварийно спиране, ускорение и офроуд възможности

Автопаркът включваше китайски и чуждестранни модели, от малки евтини хечбеци до големи SUV и офроуд модели като Mercedes-Benz G 580 EQ. 32 автомобила бяха изцяло електрически, а останалите бяха хибриди.

Най-интересният резултат със сигурност е зимният пробег и разход на гориво на електрическите автомобили, който беше тестван на затворена писта с дължина 4 километра. Автомобилите въртяха по нея със скорост от около 70 км/ч, докато се разредят напълно. Полученото класиране беше изчислено според това колко процента от официалния пробег е успял да измине автомобилът според теоритичния стандарт CLTC.

Второто поколение Xpeng P7 лифтбек със задвижване на всички колела и батерия с капацитет 92,2 kWh се оказа най-добро, изминавайки 366,7 километра. Но дори това е само 53,9% от заявения по каталог пробег от 680 километра. Разходът беше 26,9 kWh/100 км, което класира автомобила на девето място в отделната дисциплина за разход. Заявеният разход е само 12 kWh/100 км според CLTC.

На второ място се класира луксозният седан Yangwang U7 AWD на BYD, който измина 372,9 км, което е 51,8% от заявения пробег от 720 километра. Средният разход е бил 40,2 kWh/100 км, което го нарежда на 29-то място в класацията по разход. Автомобилът има батерия с капацитет 135,5 kWh и заявен разход от 21,8 kWh/100 км.

На трето място се нареди Zeekr 001 AWD с капацитет на батерията от 103 kWh. Той има заявен пробег от 730 километра, но е изминал само 362,1 км на пистата, което е 49,6%. Разходът му е бил 28,1 kWh/100 км, което го поставя на 12-то място в тази категория, заявеният пробег е 17,1 kWh/100 км.

Интересно е

да се погледне и противоположният край на класацията,

където се намира новият SUV Li Auto i8 с батерия от 97,8 kWh и задвижване на всички колела. Той има заявен пробег от 720 километра, но на пистата е изминал 250,3 км, което е отчайващите 34,8%. В същото време разходът му е бил 39,2 kWh/100 км, което е огромен скок в сравнение с заявените 14,8 kWh/100 км.

Точно над Li Auto i8 се нареди Tesla Model Y във версията с батерия от 78,4 kWh и задвижване на всички колела. Той има заявен пробег от 690 километра, но успя да измине само 242,8 километра на пистата, което е 35,2%.

Колите на Tesla се зареждат най-бавно в студа.

В теста за разход на гориво, малкият BYD Seagull, който наскоро беше пуснат на пазара в Европа като Dolphin Surf, се класира на първо място. Китайската версия обаче има по-малка батерия с капацитет 38,88 kWh и по-слаб електродвигател. Той измина трасето със среден разход от 23,5 kWh/100 км и измина 177,2 км, което е 43,8% от заявените 405 километра.

Най-лошият по отношение на разхода на гориво беше електрическият Mercedes-Benz G 580 EQ, който измина теста със среден разход от 51,9 kWh/100 км, което е с 10 kWh повече от предпоследния iCar V23. Малко по-добър беше и по отношение на пробега, където електрическото “кубче” достигна 216 км, което е 37,8% от заявените 571 км. Това е дори по-добре от Mercedes-Benz CLA с батерия от 89 kWh и задно задвижване, който измина 320 километра, което е 37% от заявените 866 км. Разходът му беше 30,4 kWh/100 км, което го постави на 14-то място в класацията.

Електрическата G-класа на Mercedes губи най-много пробег при екстремно ниски температури.

Китайците

тестваха и бързо зареждане при условия на замръзване

Тестваният пробег беше 30–80%, което често се дава от китайските автомобилни производители, вместо обичайните 10–80% в Европа. Най-бързият е Avatr 06, който се справи с това за 15 минути. Но в този случай става въпрос за EREV с батерия с капацитет само 45,06 kWh. Но за хибриден автомобил това все пак е страхотен резултат.

Най-бързият електрически автомобил беше седанът Changan Nevo 06, който е от същия производител като Avatr. Неговата батерия от 63,18 kWh беше заредена до 80% за 16 минути. Автомобилите Tesla са на дъното на списъка, на 42-ро до 44-то място. Model Y и Model 3 с батерии от 78,4 kWh се нуждаеха от 35 и 36 минути. Най-лош отново беше Mercedes-Benz G580 EQ, чиято батерия от 122 kWh се зареди за 43 минути.