БНБ: Преките инвестиции в България за първите 11 месеца на 2025 г. достигат почти 3 млрд. евро

Нетният поток на преките инвестиции в страната за януари - ноември 2025 г., отчетен съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 2,9846 млрд. евро. Това съобщи Българската народна банка (БНБ) на официалната си страница.

Така преките инвестиции у нас възлизат на 2,6 процента от прогнозния брутшен вътрешен продукт (БВП), като е по-голям с 304,4 млн. евро (11,4 процента) спрямо този за януари - ноември 2024 г. (положителен поток от 2,6802 млрд. евро, 2,6 процента от БВП).

През ноември 2025 г. потокът е положителен - в размер на 410,5 млн. евро, при положителен поток от 249,4 млн. евро за ноември 2024 г.

Според предварителните данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - ноември 2025 г. възлиза на 415 млн. евро (0,4 процента от БВП), при 710,8 млн. евро (0,7 процента от БВП) за същия период на предходната година. През ноември 2025 г. нетният поток е положителен и възлиза на 15 млн. евро, при положителна стойност от 36,9 млн. евро за ноември 2024 г., съобщиха още от БНБ.