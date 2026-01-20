Сръбската петролна компания НИС поиска САЩ да удължи оперативния й лиценз

Министърът на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович Ханданович съобщи, че сръбската петролна компания НИС, доминирана от руски капитали и поставена под американски санкции на 9 октомври 2025 г. заради войната на Русия в Украйна, е подала искане за удължаване на оперативния лиценз, който изтича на 23 януари, до Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към министерството на финансите на САЩ, предава РТС, цитирана от БТА.

По думите на Ханданович искането до американската администрация ще позволи на НИС да продължи оперативната си работа, докато се водят допълнителни дискусии за успешното финализиране на сделката между руската компания „Газпромнефт" и най-голямата унгарска петролна компания МОЛ (MOL).

Унгарската петролна компания МОЛ подписа вчера основните клаузи на обвързващо рамково споразумение с "Газпромнефт" за придобиване на целия мажоритарен дял от 56,15 процента в сръбската компания НИС.

Руските компании – „Газпромнефт" и „Интелиджънс", които са дъщерни фирми на руския петролен гигант „Газпром", притежават общо 56,15 процента в НИС. Сръбското правителство притежава близо 30 на сто от акциите, а малките акционери – около 14 на сто.

„Все още има много работа за вършене, за да се постигне съгласие по целия договор. Важното обаче е, че руските мажоритарни собственици, тоест „Газпромнефт", се споразумяха с MOЛ за основните принципи и че НИС подаде заявки до Службата за контрол на чуждестранните активи", каза Джедович Ханданович пред РТС.

„Можем да кажем, че има намерение и че страните са подписали определени условия, по които са се споразумели. Ако американската администрация го одобри, тогава MOЛ може да купи акциите. Важното е Сърбия да е равноправен участник в тези преговори и най-важното е, че са създадени условията рафинерията да продължи да работи", каза още сръбският министър.

По думите на Ханданович целта на Сърбия е била да подобри позицията си в НИС.

„Сърбия подписа меморандум за разбирателство с MOЛ, според който Сърбия ще може да увеличи участието си в НИС с 5 процента. MOЛ се е ангажирала да запази нивото на работа на рафинерията от предишни години, както и да го увеличи, ако нуждите се увеличат", каза Джедович Ханданович пред РТС.

МOЛ е заинтересована да закупи 56,15 процента, а когато тази сделка се осъществи, Сърбия би могла да увеличи дела си с пет процента, като в рамките на това биха могли да участват и арабски партньори, добави тя.

За първи път сръбският президент Александър Вучич обяви по време на посещение в Абу Даби миналата седмица, че има още един участник в сделката на НИС – държавната корпорация на Обединените арабски емирства (ОАЕ) „Абу Даби нешънъл ойл къмпъни" (Abu Dhabi National Oil Company / ADNOC).

„ADNOC е голяма успешна компания и това би ни било полезно във всяко едно отношение. Важно е, че те се съгласиха да разговарят и да участват в тези преговори. Ако Службата за контрол на чуждестранните активи одобри сделката, те ще бъдат заинтересовани да вземат по-малък дял", разкри Ханданович.

Джедович Ханданович подчерта, че пазарът и предлагането в Сърбия са стабилни въпреки американските санкции, които бяха наложени на 10 януари м.г., но встъпиха в сила на 9 октомври.

Същевременно, както добави тя, държавата продължава работата по стратегически енергийни проекти, включително изграждането на нефтопровод до Унгария, слънчеви електроцентрали и подготовката за обратимата водноелектрическа централа „Бистрица".

Според Ханданович НИС остава приоритет, но целта е едновременно да се укрепи цялостната енергийна сигурност на Сърбия и да се осигури стабилно развитие на сектора през следващите години.