БНБ: Търговският дефицит на България расте до 1,0598 млрд. евро през ноември

Търговският баланс на България за ноември 2025 г. е отрицателен в размер на 1,0598 млрд. евро при дефицит от 782,3 млн. евро за ноември 2024 г., съобщиха от БНБ на страницата си в интернет.

През октомври търговският дефицит на България бе 1,0444 млрд. евро.

За януари - ноември 2025 г. търговският баланс е отрицателен и е 8,1752 млрд. евро (7,1 процента от БВП) при дефицит от 4,3305 млрд. евро (4,1 процента от БВП) за същия период на 2024 г.

Данните показват, че износът на стоки е 3,573 млрд. евро за ноември 2025 г., като намалява с 82,5 млн. евро (2,3 процента) на годишна база. За януари - ноември 2025 г. износът е 38,9453 млрд. евро (33,9 процента от БВП), като намалява с 1,4752 млрд. евро (3,6 процента) в сравнение с този за същия период на 2024 г. (40,4205 млрд. евро, 38,6 процента от БВП).

Вносът на стоки за ноември 2025 г. е 4,6329 млрд. евро. Той нараства със 195 млн. евро (4,4 процента) спрямо ноември 2024 г. (4,4379 млрд. евро). За януари - ноември 2025 г. вносът е 47,1205 млрд. евро (41,1 процента от БВП), като се увеличава с 2,3695 млрд. евро (5,3 процента) спрямо същия период на 2024 г. (44,751 млн. евро, 42,7 процента от БВП).

Салдото по услугите е положително и е 624,1 млн. евро при положително салдо от 611,2 млн. евро за ноември 2024 г. За януари - ноември 2025 г. салдото е положително в размер на 7,7445 млрд. евро (6,7 процента от БВП) при положително салдо от 7,4956 млрд. евро (7,2 процента от БВП) за януари - ноември 2024 г.

Текущата и капиталова сметка на страната е отрицателна и възлиза на 662 млн. евро при дефицит от 310 млн. евро за ноември 2024 г. За януари - ноември 2025 г. текущата и капиталовата сметка е отрицателна и е 3,9366 млрд. евро (3,4 процента от прогнозния БВП) при положително салдо от 668,2 млн. евро (0,6 процента от БВП) за същия период на 2024 г.

За ноември миналата година салдото по текущата сметка е отрицателно и е 1,114 млрд. евро при отрицателно салдо от 415,7 млн. евро за ноември 2024 г. За януари - ноември 2025 г. текущата сметка е отрицателна и е 5,1675 млрд. евро (4,5 процента от БВП) при отрицателно салдо от 808,4 млн. евро (0,8 процента от БВП) за януари - ноември 2024 г.

Капиталовата сметка е положителна и възлиза на 452 млн. евро при излишък от 105,7 млн. евро за ноември 2024 г. За януари - ноември 2025 г. капиталовата сметка е положителна в размер на 1,2308 млрд. евро (1,1 процента от БВП), при излишък от 1,4766 млрд. евро (1,4 процента от БВП) за същия период на 2024 г.

Финансовата сметка за ноември миналата година е отрицателна и е 1,0259 млрд. евро при отрицателна стойност от 727,1 млн. евро за ноември 2024 г. За януари - ноември 2025 г. финансовата сметка е отрицателна – 6,2664 млрд. евро (5,5 процента от БВП), при отрицателна стойност от 1,0594 млрд. евро (1 процент от БВП) за същия период на 2024 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 410,5 млн. евро за ноември 2025 г., при повишение с 249,4 млн. евро за ноември 2024 г. За януари - ноември 2025 г. тези инвестиции се увеличават с 2,9846 млрд. евро (при ръст от 2,6802 млрд. евро за януари - ноември 2024 г.).

Преките инвестиции в чужбина за ноември 2025 г. нарастват с 15 млн. евро, при ръст от 36,9 млн. евро за ноември 2024 г. За януари -ноември 2025 г. тези инвестиции се повишават с 415 млн. евро (при увеличение със 710,8 млн. евро за януари - ноември 2024 г.).