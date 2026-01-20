Слаб растеж на заплатите във Великобритания при близка до петгодишен връх безработица

Ръстът на заплатите във Великобритания отново се забавя, докато нивото на безработица остава непроменено на най-високото си ниво от близо пет години. Това показват изнесени днес данни на Службата за национална статистика (ONS), които подчертават сериозните проблеми на трудовия пазар, особено в сферите на търговията на дребно и хотелиерството и ресторантьорството, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Службата за национална статистика съобщи, че средният ръст на редовните заплати се е забавил отново до 4,5 на сто през тримесечието до ноември спрямо 4,6 на сто през предходните три месеца, оставайки на най-ниското си ниво от април 2022 г. и е с 0,9 на сто по-висок, след като се вземе предвид инфлацията на потребителските цени.

Статистическата служба обяви също, че равнището на безработица в страната остава непроменено – на 5,1 на сто през тримесечието до ноември, като данните показват, че броят на служителите е намалял с 43 000 през декември, a някои от най-големите спадове са в силно засегнатите сектори на търговията на дребно и хотелиерството и ресторантьорството.

„Спадът на заетостта е концентриран в търговията на дребно и хотелиерството и ресторантьорството и отразява слабата активност по наемане на персонал", заяви Лиз Маккеоун, директор на икономическата статистика в Службата за национална статистика, като добави, че „въпреки лекото увеличение на свободните работни места общият им брой остава приблизително непроменен през последните шест месеца след дълъг период на спад".

„Растежът на заплатите в частния сектор е достигнал най-ниското си ниво за последните пет години, докато в публичния сектор увеличението остава високо заради продължаващото въздействие на някои увеличения на заплатите, които бяха отпуснати по-рано, отколкото миналата година", допълни тя.