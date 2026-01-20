Netflix промени офертата си за Warner Bros, вече е в кеш

Netflix е промени офертата си за студийните и стрийминг активи на Warner Bros Discovery в изцяло парична, според документ, подаден на 20 януари до Комисията по ценни книжа и борси на САЩ.

Netflix планира да плати по 27,75 долара в брой за всяка акция на Warner Bros Discovery, за да придобие стрийминг платформата HBO Max и филмовото студио Warner Bros. Първоначално двете компании постигнаха споразумение през декември, което включваше комбинация от пари в брой и акции, при оценка на сделката от 72 млрд. долара, припомня CNBC.

Бордът на директорите на Warner Bros единодушно е приел изменената оферта на Netflix, според документа от вторник. Ръководството на компанията два пъти е препоръчвало на акционерите да отхвърлят враждебната оферта на Paramount в полза на сделката с Netflix.

Наскоро Paramount заведе дело с искане за информация във връзка с враждебното си преследване на WBD и започна битка, като уведоми акционерите, че възнамерява да издигне свои кандидати за борда на директорите на Warner Bros Discovery на годишното общо събрание през 2026 г.

На 20 януари Warner Bros е подала и предварителна прокси-декларация с искане за одобрение от акционерите на сделката с Netflix. Ако тя бъде одобрена, кабелните телевизионни мрежи на компанията ще бъдат отделени в нова, публично търгувана компания под името Discovery Global.

Netflix ще публикува финансовите си резултати след края на търговската сесия във вторник, а инвеститорите ще очакват допълнителни актуализации относно процеса по сделката.