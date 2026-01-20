"Оксфам": Нарастващото богатство на милиардерите застрашава демокрацията

Богатството на милиардерите достигна рекордно високо равнище през 2025 г., което „подкопава политическата свобода“ и подхранва неравенството. Това отчита в свой доклад международната организация за спешна помощ и развитие „Оксфам“ (Oxfam), цитирана от Франс прес и Асошиейтед прес .

В навечерието на започващата годишна среща на Световния икономически форум (WEF) в Давос организацията отправя в доклада си и критики и към политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Дванадесетте най-богати милиардери „притежават повече богатство от най-бедната половина на човечеството“ – около четири милиарда души, посочва „Оксфам“ в годишния си доклад за неравенството между хората, който от години отчита постоянен ръст на богатството на свръхбогатите, пише БТА.

Миналата година в света за първи път са регистрирани над 3000 милиардери, които са натрупали общо богатство в размер на 18,3 трилиона долара, изчислява организацията. Стойността на тяхното състояние е нараснала с 16,2 на сто – три пъти по-бързо, отколкото през предходните пет години, докато намаляването на бедността се забавя след пандемията от 2020 г.

Коригирано спрямо инфлацията, богатството на свръхбогатите се е увеличило с над 80 на сто от март 2020 г., като в същото време почти половината от световното население продължава да живее в бедност.

Най-богатият човек в света Илон Мъск печели за четири секунди средства, които средностатистически човек изработва за една година, отчита „Оксфам“, изчислявайки, че собственикът на „Тесла“ (Tesla) ще трябва да раздава над 4500 долара всяка секунда, за да започне богатството му да се свива.

Това натрупване на богатство позволява на свръхбогатите да си осигуряват достъп до институциите и да купуват медии, като по този начин „подкопават политическата свобода и подриват правата на мнозинството“, отбелязва „Оксфам“. Според организацията свръхбогатите разполагат с „над 4000 пъти по-голям шанс да заемат политически пост“ в сравнение с обикновените граждани. Като пример са посочени САЩ - водещата световна сила, където в администрацията на президента Доналд Тръмп има няколко милиардери.

„Икономическите и политическите неравенства могат да ускорят ерозията на правата и сигурността на хората с плашеща скорост“, отчита в доклада Амитабх Бехар, изпълнителен директор на „Оксфам интернешънъл“ (Oxfam International), определяйки тази ситуация като „порочен кръг“.

С наближаването на междинните избори в САЩ през ноември тази година се планират сериозни данъчни облекчения за компаниите и домакинствата, докато американските мултинационални корпорации са успели да се освободят от минималната ставка от 15 на сто, предвидена в международно данъчно споразумение.

„Мерките на Доналд Тръмп, откакто встъпи в длъжност като президент на САЩ за втори път, са облагодетелствали най-богатите по света“, подчертава организацията и призовава за ограничаване на властта на свръхбогатите чрез „реално“ данъчно облагане и забрана да финансират политически кампании.

Осъждайки „натиска“ за технологична дерегулация от страна на администрацията на Тръмп и неговата „ирационална“ митническа политика, Кристи Хофман, генерален секретар на международната синдикална организация „ЮНИ глоубъл юниън“ (UNI Global Union), също настоява за по-преразпределително данъчно облагане (с цел намаляване на социалното неравенство), по-добри социални програми и обществени услуги. Тя обаче призовава и за „укрепване на структурата на пазара на труда, за да могат работниците да имат глас при вземането на решения“.

На започващата годишна среща на Световния икономически форум в Давос участие ще вземат ръководители на корпорации и правителствени лидери, включително и Доналд Тръмп.

Над 3000 участници ще обсъждат ключови глобални проблеми като нарастващото неравенство, влиянието на изкуствения интелект върху работните места, геоикономическите конфликти, търговската политика и подкопаването на доверието между общности и държави.

Сред участниците са президенти и премиери на страни като Аржентина, Франция, Индонезия, Сирия и Украйна, както и ръководителите на компании като „Енвидиа“ (Nvidia), „Майкрософт“ (Microsoft) и „ТикТок“ (TikTok). Темите на форума се фокусират върху бъдещето на технологиите, икономиката и глобалния диалог, докато недоволството на обществеността и протестите в Давос подчертават нарастващото неравенство.