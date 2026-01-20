Американските индекси се сриват на фона на напрежението около Гренландия

Борсовите акции на Уолстрийт понесоха сериозни загуби, след като президентът Доналд Тръмп изостри риториката си за Гренландия и заплаши да наложи нови мита на страни, които се противопоставят на продажбата на датската територия на Съединените щати.

Доходността по държавните облигации нарасна рязко, а щатският долар отслабна, след като заплахите на Тръмп предизвикаха бягство от американски активи, пише CNBC.

Индексът Dow Jones Industrial Average загуби 576 пункта, или 1,2%. S&P 500 се понижи с 1,3% – на път да отбележи най-лошия си ден от два месеца насам – а Nasdaq Composite спадна с 1,6%. Индексът на волатилността Cboe (VIX) – т.нар. „барометър на страха" на Уолстрийт – скочи до 20,69 пункта, ниво, невиждано от 25 ноември.

В публикация в Truth Social американският президент Доналд Тръмп обяви, че вносът в САЩ от осем страни членки на НАТО ще бъде обложен с нарастващи мита, докато не бъде постигната сделка за пълната и окончателна покупка на Гренландия. По думите му митата ще започнат от 10% на 1 февруари и ще се увеличат до 25% на 1 юни.

Той също така заплаши да наложи 200% мита върху френските вина и шампанско. Тръмп атакува и Великобритания, определяйки плана на британското правителство да предаде суверенитета над архипелага Чагос като „акт на голяма глупост". Според него това е „още една от дългата поредица причини, свързани с националната сигурност, поради които Гренландия трябва да бъде придобита".

Европейски лидери определиха новите заплахи за мита от страна на Тръмп като неприемливи.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент защити идеята на Тръмп за поемане на контрол над Гренландия.

„Това би предотвратило всякакъв вид кинетична война, така че защо да не се предотврати проблемът, преди да е започнал?", заяви Бесент.

На 20 януари се очерта широка разпродажба на пазара, като малко акции бяха на зелено в ранната търговия. Технологичните компании, които са най-уязвими при пренасочване на инвеститорите към сигурни убежища и при покачване на доходността, оглавиха загубите. Акциите на Nvidia, AMD и Alphabet поевтиняха с над 2%.

През тази седмица се очакват тримесечните финансови отчети на редица компании, сред които Netflix, Charles Schwab, Johnson & Johnson и Intel. Насоките, които компаниите ще дадат за тази година, са от ключово значение за поддържане на оптимистичните нагласи към американските акции. В момента се очаква S&P 500 да отчете ръст на печалбите от 12% до 15%.

Американските фондови пазари бяха затворени в понеделник заради празника в чест на Мартин Лутър Кинг.