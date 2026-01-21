С по-висока такса ще събират 109 млн. евро повече от цапащи камиони и автобуси

Увеличението за най-старите возила е до 30%, но за най-модерните се намалява с 50%

От 1 март по всяка вероятност у нас ще има нови толтакси за камионите и автобусите, при които тарифата се диференцира в зависимост от екологичния клас на возилото. Предложение за промяната бе пуснато за обществено обсъждане от регионалното министерство и ако след един месец предстоящият служебен кабинет го приеме, новите тарифи ще влязат в сила от първия ден на март.

По този начин до края на 2026 г. от пътни такси ще се съберат 642 млн. евро, или с 91 млн. евро повече в сравнение със сега действащата тарифа. Ако новата действа в продължение на цяла година, приходите се увеличават със 109 млн. евро, е написал министърът в оставка Иван Иванов в доклада си до кабинета.

Като цяло новата тарифа

е с около 30% по-висока от сега действащата,

но това важи само за най-ниските екокатегории - Евро 0, 1 и 2. За Евро 3 тарифата остава същата, а за най-чистите в екологично отношение возила от категорията Евро 6 и електрическите се прави 50% намаление. А за категория Евро 5 то ще е 30%. Според мотивите това било най-разумното решение, вместо да се налагат забрани и ограничения за движение по пътищата.

Промяната всъщност се прави заради нова европейска директива, която в края на миналата година бе въведена в Закона за пътищата. Тя изисква тарифите вече да отразяват не само емисиите отработени газове от камиона, но и ред други показатели като въздействие върху пътя, шума и емисиите, отделяни при задръствания.

Например за най-ниския екологичен клас малки товарни коли - между 3,5 и 12 тона, е изчислено, че за въздействието върху пътя трябва да плащат по 8 евроцента на километър, отделно за шума и за емисиите и така общата такса се получава 23 евроцента на километър, което е с около 30% по-скъпо от сегашната такса.

Новата тарифа обаче предвижда и отпадане на пълното освобождаване от толтакси за малкото на брой електрически товарни камиони, които са с нулеви емисии. Това ще стане обаче от 1 юли 2031 г., след това тези возила

ще могат да получат само до 75% намаление

на таксата в сравнение с най-добрия екологичен клас возила.

В края на 2025 г. АПИ пусна на сайта си специален CO2 калкулатор, с чиято помощ превозвачите могат сами да изчислят в кой екологичен клас попадат и съответно как се изчислява новият емисионен компонент от тарифата. Всички превозвачи обаче трябва да си направят нов емисионен профил на сайта на Националното толуправление и подлежат на проверка дали са въвели коректно данните.