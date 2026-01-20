Европейският парламент замразява ратифицирането на търговското споразумение със САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският парламент (ЕП) е решил да спре процеса на ратифициране на търговското споразумение между ЕС и САЩ след последните заплахи на Доналд Тръмп, потвърдиха днес основните политически групи, цитирани от Франс прес и БТА.

Има „мажоритарно споразумение“ между политическите групи за замразяване на търговското споразумение, сключено миналата година между САЩ и ЕС, заяви пред медиите председателят на групата на социалистите и демократите Ираче Гарсия Перес.

Европейската народна партия (ЕНП), най-голямата група в Европейския парламент, също потвърди замразяването на преговорите по това споразумение. Сключено през лятото, то предвижда мита от 15 на сто върху европейския износ за САЩ, но премахването им по отношение на американския износ за ЕС.

Да не се позволи на американските компании да имат безмитен достъп до европейския пазар е „много мощен инструмент“, заяви лидерът на групата на ЕНП Манфред Вебер.

Това е „изключително мощен лост. Не вярвам, че компаниите ще се съгласят да се откажат от европейския пазар“, добави Валери Айе, председателка на центристката група „Обнови Европа“.

От друга страна част от крайната десница се обяви против замразяването на споразумението. „Смятаме, че това е грешка“, заяви съпредседателят на групата на „Европейските консерватори и реформисти“ Никола Прокачини.

Групата „Патриоти за Европа“, председателствана от френския евродепутат Жордан Бардела подкрепя „суспендирането“ на споразумението. Сега е време за „баланс на силите“ спрямо САЩ на Доналд Тръмп, заяви Бардела пред евродепутатите.

Замразяването на дискусиите в Европейския парламент пречи на ратифицирането на това споразумение и следователно на неговото прилагане.

Различните политически групи обаче са по-разделени по отношение на другите възможни отговори на заплахите на Доналд Тръмп да анексира Гренландия, арктическа територия под суверенитета на Дания, страна членка на ЕС и НАТО.

Председателят на ЕНП призова за „деескалация“, отхвърляйки прилагането на европейския механизъм за противодействие, който би позволил например да се ограничи достъпът на американските компании до европейските обществени поръчки. Същото важи и за на „Европейските консерватори и реформисти“, чийто заместник-председател Никола Прокачини се обяви против пред медиите.

Използването на т. нар. европейската икономическа „базука“ обаче се подкрепя от другите политически групи в Европейския парламент.