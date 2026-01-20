Върховният съд на САЩ отложи решение по митата на Тръмп най-рано до 20 февруари

Върховният съд на САЩ не се произнесе днес по делото, свързано с митата на американския президент Доналд Тръмп, което означава, че решението по спора за една от ключовите му икономически политики вероятно ще бъде отложено с поне още месец, предава Блумбърг.

Съдът започва четириседмична ваканция и съгласно процедурите за оповестяване на становища следващата възможна дата за решение е 20 февруари.

Аргументите, изслушани на 5 ноември, показват, че мнозинството от съдиите са скептични относно правомощията на президента да наложи митата на основание закон от 1977 г., който му предоставя извънредни правомощия при национални кризи. Ускореното разглеждане на делото породи очаквания сред опонентите на Тръмп за бързо съдебно решение.

Делото засяга митата от 2 април, обявени от администрацията като „Ден на освобождението“, с които бяха въведени ставки между 10 и 50 на сто върху повечето вносни стоки, както и допълнителни мита върху вноса от Канада, Мексико и Китай с аргумент за борба с трафика на фентанил.

Решение срещу президента би представлявало най-значимата му съдебна загуба след завръщането му в Белия дом и би могло да отвори път за възстановяване на над 130 млрд. долара. То би отслабило и възможността за налагане на нови мита спрямо европейски държави, които се противопоставят на позицията на Вашингтон по въпроса за Гренландия, съобщава БТА.

Практиката на Върховния съд на САЩ е становищата по разглеждани дела да се обявяват от съдебната скамейка. Въпреки че утре ще бъдат изслушани аргументи по отделно дело, свързано с опитите на Тръмп да отстрани члена на Управителния съвет на Управлението за федералния резерв, съдът не планира публикуване на решения. След сряда няма насрочени официални заседания до 20 февруари.