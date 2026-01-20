Мъск намекна, че може да купи "Райънеър" на фона на конфликта с шефа на компанията

Технологичният милиардер Илон Мъск намекна, че може да купи нискотарифната авиокомпания „Райънеър“ (Ryanair) на фона на ескалиращ публичен конфликт с главния изпълнителен директор на превозвача Майкъл О’Лиъри, предаде ДПА.

Мъск публикува днес анкета в социалната мрежа „Екс“ (X), която притежава, с въпрос дали трябва да купи „Райънеър“ и да „възстанови Райън като законния им владетел“. Публикацията е факт дни след разгарянето на спора между двете страни около възможността за използване на интернет услугата „Старлинк“ (Starlink) по време на полети. Засега над 76 на сто от последвателите му са гласували с „да“.

Конфликтът се изостри, след като О’Лиъри отхвърли идеята самолетите на „Райънеър“ да бъдат оборудвани със „Старлинк“, разработена от „СпейсЕкс“ (SpaceX) на Мъск, припомня Ройтерс. Ирландският авиопревозвач посочи като аргументи допълнителното съпротивление от антените, по-високия разход на гориво и потенциална годишна цена до 250 млн. долара.

Мъск отхвърли тези твърдения, като заяви в „Екс“, че О’Лиъри е „неправилно информиран“ и че авиокомпанията не оценява коректно ефекта от оборудването върху разхода на гориво. В последващо интервю за ирландско радио О’Лиъри отговори, че Мъск „не знае нищо за авиацията“, като го нарече „идиот“ и определи „Екс“ като „яма“.

В петък Мъск отново атакува шефа на „Райънеър“ в социалната мрежа, призовавайки той да бъде уволнен. На предложение от потребител да купи авиокомпанията и сам да го освободи от поста, Мъск отговори: „Добра идея“.

Макар публикациите на Мъск да се възприемат по-скоро като провокация, наблюдатели припомнят, че придобиването на „Екс“ (X, бивш Twitter) също започна с изненадваща публична оферта, съобщи БТА.

„Райънеър“ е листвана на борсата Euronext в Дъблин с пазарна капитализация от около 30,4 млрд. евро и очаква да превози 207 млн. пътници през текущата финансова година.