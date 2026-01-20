Европейските борси затвориха на червено

Водещите индекси на европейските борси отново приключиха търговската сесия в отрицателна територия заради продължаващата заплаха за допълнителни мита от президента на САЩ Доналд Тръмп, които се отразяват отрицателно на финансовите пазари, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се понижи с 255,94 пункта, или 1,03 на сто, до 24 703,12 пункта.

В Париж индексът CAC 40 загуби 49,44 пункта, или 0,61 на сто, до 8062,58 пункта.

В Лондон индексът FTSE 100 спадна с 68,57 пункта, или 0,67 на сто, до 10 126,78 пункта. Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 се понижи със 4,26 пункта, или 0,70 на сто, до 602, 80 пункта.

Основният индекс на Виенската фондова борса ATX спадна с 1,3 на сто до 5370,85 пункта.

По-рано Тръмп съобщи, че от февруари САЩ ще въведат допълнителни мита от 10 процента върху внос от осем европейски държави, които от юни могат да бъдат увеличени до 25 процента, ако не бъде постигнато споразумение за закупуването на Гренландия. Според анализатори тези мерки засягат пряко американските потребители чрез повишаване на цените, но имат съществено отражение и върху европейските износители.

Европейските лидери определиха новите тарифни заплахи на Тръмп като „неприемливи“ и обмислят контрамерки, като Франция настоява Европейският съюз да използва най-силната си икономическа контрамярка, известна като „Инструмент за борба с принудата“, информора БТА.

Тръмп заплаши днес да наложи мита от 200 на сто върху вноса на френско вино и шампанско заради появилите се информации, че френският президент Еманюел Макрон не желае да се присъедини към неговия „Съвет на мира“ за Газа.

Именно заради тези заплахи акциите на листвания на парижката борса гигант в луксозния сектор Ел Ве Ем Аш (LVMH), който притежава „Моет е Шандон“ (Moet & Chandon), „Дом Периньон“ (Dom Pérignon) и „Вьов Клико“ (Veuve Clicquot), се понижиха с 2,2 на сто в края на днешната търговия. Ценните книжа на френския гигант „Реми Коантро“ (Remy Cointreau) — производител на шампанското „Телмон“ (Telmont) - поевтиняха с почти 0,1 на сто.

По пътя си към Давос президентът на САЩ повтори реториката си по отношение на Гренландия, като написа в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social), че територията е „от съществено значение за националната и световната сигурност“.

В публикация също от днесТръмп съобщи, че е провел „много добър“ телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте по темата за Гренландия, както и че се е съгласил да проведе срещи с „различни страни“ в рамките на годишната среща на Световния икономически форум.

В анализ на ситуацията от инвестиционния офис на „Ломбар Одиe“ (Lombard Odier) се посочва, че за разлика от август 2025 г., когато Европейският съюз прие рамка за митническо споразумение, в момента европейският блок разполага с по-силен лост за влияние. Сред факторите са предстоящите междинни избори в САЩ и фактът, че заплахите, свързани с Гренландия, вероятно консолидират позициите на европейските държави.

„В момента е трудно да си представим как може да бъде овладян конфликтът, който вече е започнал“, коментира Кристин Ромар от „Си Ем Си Маркетс“ (CMC Markets).

Опасенията от нова спирала на търговски мита отново водят до повишение на лихвите на международните пазари. В САЩ доходността по 10-годишните държавни облигации премина над 200-дневната си средна стойност за първи път от началото на август – ниво, което пазарните участници определят като технически и психологически важно.

Следващите дни ще покажат дали пробивът над тази граница ще доведе до допълнителни разпродажби на американски държавни облигации. „Това вероятно ще бъде следено внимателно и от президента на САЩ“, коментира пазарен участник, като отбелязва, че Доналд Тръмп традиционно е чувствителен към покачването на лихвите, особено в контекста на междинните избори през тази година.

Изпродажбите на държавни облигации в Япония също продължиха във вторник, което допринесе за общото покачване на доходността в глобален мащаб.

На фондовите пазари най-силно засегнати бяха акциите на компаниите от секторите на недвижимите имоти, строителството, комуналните услуги и застраховането. Съответните подиндекси на Stoxx се понижиха с до 1,9 на сто. Акциите на „Фоновия“ (Vonovia) загубиха 3,5 на сто, а книжата на „Фрезениус“ (Fresenius) поевтиняха с близо 5 на сто.

За сметка на това автомобилният сектор успя до голяма степен да компенсира загубите си. Пазарни участници посочват, че новите стимули за електромобили оказват подкрепа и частично компенсират ефекта от митата. Освен това от началото на декември автомобилните акции се представяха значително по-слабо от основния германски индекс DAX, което доведе до натрупване на т.нар. спред позиции. В последните сесии тези позиции започват да се закриват, което предизвиква покупки на акции в сектора.

Акциите на Бе Ем Ве (BMW) затвориха с повишение от 0,5 на сто, а тези на „Порше А Ге“ (Porsche AG) – с ръст от 0,9 на сто. Книжата на Ем Те У (MTU) и „Дойче Бьорзе“ (Deutsche Börse) също устояха на пазарния натиск и приключиха сесията без съществени изменения.

Корпоративните новини бяха оскъни, като пазарната реакция се концентрира около отделни корпоративни събития.

Акциите на „Хенкел“ (Henkel AG & Co. KGaA) поевтиняха с 2,6 на сто на фона на информации, че компанията води преговори за придобиване на нидерландската химическа група „Щал Холдингс“ (Stahl Holdings), специализирана в покрития и повърхностни обработки за материали като кожа, пластмаси и текстил. Според търговски участници, ако бъде реализирана, сделката би била сравнително малка по обем, но стратегически обоснована.

Акциите на „Хипопорт“ (Hypoport SE) се сринаха с близо 17 на сто след публикуването на финансовите резултати. Инвеститорите реагираха негативно най-вече на отчетеното свиване от 1 на сто на обема на платформата „Европейс“ (Europace) през четвъртото тримесечие. Пазарни участници коментираха, че перспективите пред сектора на недвижимите имоти остават неблагоприятни на фона на нарастващата доходност по дългосрочните облигации, което може да доведе до тълкуване на последното тримесечие като повратна точка в растежа. Представянето за цялата година обаче беше оценено като стабилно.

Негативни анализаторски коментари оказаха натиск и върху акциите на „Карл Цайс Медитек“ (Carl Zeiss Meditec), „Фрезениус Медикъл Кеър“ (Fresenius Medical Care) и „Дъглас“ (Douglas AG).

Летище Виена обяви, че очаква спад в броя на пътниците. След временен спад акциите на летището затвориха без промяна в края на търговията.

Акциите на „Докморис“ (DocMorris AG) поевтиняха с 8,6 на сто след публикуването на финансовите резултати, докато книжата на „Редкеър Фармаси“ (Redcare Pharmacy) загубиха 3,3 на сто.