„Форбс“: Богатството на Тръмп е нараснало с 2,7 млрд. долара

Състоянието на президента на САЩ Доналд Тръмп е нараснало с около 2,7 млрд. долара през първата година от втория му мандат, сочат оценки на икономическото списание „Форбс“, цитирано от БТА.

По данни на изданието към навършването на първата година от встъпването му в длъжност на 20 януари състоянието на Тръмп възлиза на около 6,6 млрд. долара при 3,9 млрд. долара в края на 2024 г. Година по-рано, преди началото на предизборната кампания, богатството му е било оценявано на 2,6 млрд. долара.

„Форбс“ отбелязва, че не само размерът, но и структурата на богатството на Тръмп се е променила съществено. Освен традиционните активи като недвижими имоти, голф игрища, курорти и лицензионен бизнес с името му, все по-голям дял заемат криптоактиви и публично търгуваната „Тръмп Медиа енд Текнолоджи Груп“ (TMTG) – компанията майка на социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social).

Заради колебанията на криптопазарите състоянието на Тръмп се е понижило леко през последните месеци. Малко преди встъпването си в длъжност Тръмп пусна собствена криптовалута – т.нар. мемкойн $Trump, от която според изданието вероятно е реализирал стотици милиони долари. Той и синовете му имат дял и в криптоплатформата „Уърлд Либърти Файненшъл“ (World Liberty Financial).

Подозренията за конфликт на интереси съпътстват Тръмп от началото на мандата му. За разлика от повечето си предшественици той не е прехвърлил активите си в „сляп тръст“, а е оставил управлението на компаниите си основно на синовете си. В публикацията се посочва, че „Тръмп Органайзейшън“ (Trump Organisation) е сключвала сделки в държави като Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, докато тези страни са водели преговори с правителството на САЩ по търговски и оръжейни споразумения.

Критици на президента твърдят, че той е превърнал поста си в доходоносен бизнес. Американският икономически журналист Али Велши написа, че източникът на богатството на Тръмп вече не следва да бъде „недвижими имоти“, а „президентство“.