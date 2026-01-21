Росен Желязков ще присъства на подписването на споразумение за проучването на нефт и газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море

Премиерът в оставка Росен Желязков ще присъства на подписването на споразумение за участие на държавата чрез „Български енергиен холдинг“ ЕАД в проучването на нефт и природен газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море. Това съобщиха от правителствената информационна служба, цитирана от БТА.

„Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Омв Офшор България“ и „Нюмед Енерджи Балкан Лимитид“ ще сключат споразумение, въз основа на което БЕХ ще придобие 10% от правата за проучване на нефт и природен газ в блок „1-21 Хан Аспарух“.

Подписването ще се състои от 13:00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет в присъствието и на министъра на енергетиката Жечо Станков.

Проектът е от ключово значение за диверсификацията на енергийните източници и за укрепването на енергийната сигурност на България и региона на Югоизточна Европа, посочват още от правителствения пресцентър.

За първи път в новата си история държавата ще участва активно като инвеститор с дял в правата за търсене и проучване на нефт и газ в българската част на Черно море. Този процес открива нова важна страница в развитието на енергийния сектор на страната.

На 14 януари правителството в оставка прие решение за одобряване участието на "Български енергиен холдинг" ЕАД (БЕХ) в реализацията на проекта за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок 1-21 Хан Аспарух". Министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков определи решението като изключително важно. По думите му това е важна и дълго чакана новина за българската енергетика.