Банковата асоциация: Почти 60% от банкнотите и монетите в лев са изтеглени от пазара

"Почти 60% от банкнотите и монетите в лев са изтеглени от пазара", заяви главният секретар на Асоциацията на Банките в България доц. д-р Джеймс Йоловски в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Преминаването към единната европейска валута се случва в два етапа, България в момента се намира във втория етап", разказа той и поясни, че първият етап е бил в миграцията на системите, а вторият - във физическата на обмяната на левовете.

"В повечето европейски държави оригиналната валута е изтеглена след периода на плащане с 2 валути", каза доцентът.

"За суми до 5000 евро не се изисква декларация за произход на средствата", заяви той на въпрос каква сума може да бъде внесена без декларация и допълни, че не е изключено някой да внесе по-големи суми на части в няколко различни банки без попълване на декларации.

"Нарастването на плащания с карта е тенденция от периода на пандемията", каза той и добави, че в период на двойно обръщение плащанията с карта улесняват процеса на покупко-продажба.

"Изискването за покриване на минимална стойност, за да се плати с карта е необосновано", каза още той.

"Да поизчакаме малко с обмяната на монетите", призова Йоловски и апелира хората да сортират монетите си преди да ги обменят. Той припомни, че обмяната на левове в евро може да се прави в банките до юни 2026 г.

"Банковият сектор е изключително стабилен. Той се намира в еврозоната практически от 2020 г.", заяви доцентът и добави, че според него благодарение на банките се случва плавен преход към еврото.

"Съществува много добър синхрон. Разбира се, ключова роля играе регулаторът. Като цяло взаимодействието е добро. Средата е много добра в момента", отговори Йоловски на въпрос дали стабилността на банковия сектор се дължи на активите на БНБ.