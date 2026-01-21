Златото поскъпна рекордно със задълбочаването на напрежението около Гренландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цените на златото се покачиха до нов рекорд и достигнаха над 4 800 долара на 20 януари.

Това се случва, защото инвеститорите търсят безопасни активи на фона на заплахи от нови мита от Белия дом и подновени опасения за глобална търговска война, обяснява CNBC.

Ръстът възобнови дебата сред инвеститорите относно това колко още може да поскъпне след изключителна година за благородния метал.

След рекордната 2025 г. златото навлезе в 2026 г. с непроменена стойност. Геополитическото напрежение, падащите реални лихви и усилията на инвеститорите и централните банки да диверсифицират извън долара засилват неговата роля на най-високозащитен актив в света, твърдят анализатори.

Според експерти, анкетирани от London Bullion Market Association (LBMA), се очаква цените да прескочат 5 000 долара тази година. Има очаквания за по-ниски реални лихви в САЩ, продължаващо облекчаване от Федералния резерв и устойчиво диверсифициране на централните банки извън долара.

Джулия Ду, старши стратег по суровини в ICBC Standard Bank, смята, че цената на златото ще стигне до 7 150 долара.

Goldman Sachs определи златото като най-сигурната дълга или базова инвестиция, и прогнозира цена 4 900 долара до края на годината, според Дан Стрейвън, ръководител на глобалното изследване на суровините в Goldman Sachs.

За много поддръжници на златото геополитиката остава определящ фон. Ники Шийлс, ръководител на стратегията за метали в MKS PAMP, каза, че текущият цикъл не прилича на спекулативен връх. Тя очаква цените на златото да достигнат 5 400 долара тази година.

„Миналата година беше историческа - нещо като събитие, което се случва веднъж на сто години за благородните метали, където среброто практически се удвои", каза тя.

„Златото беше нагоре с 60%, така че няма да видим повторение на тези печалби, но 5 400 долара е солидно увеличение от 30% година на година. Това е секуларна тенденция. Това не е върхово спекулативно движение."

Геополитическото напрежение, според нея, не отслабва. Действията на САЩ във Венецуела и усилията на Вашингтон да засили контрола си върху Гренландия, само са задълбочили полета на инвеститорите към златото.