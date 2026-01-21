Директор в "Кроношпан": Линията, която РИОСВ затваря, е с производство за 100 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Производството от линията, която трябва да затворим, за последните 20 месеца е на стойност 100 млн. евро. Голяма част от този оборот е реализиран в чужбина.

Това заяви търговският директор на завода "Кроношпан" Николай Банков, който присъства на представяне на проучване относно нагласите на австрийския бизнес у нас.

Линията се спира принудително от РИОСВ заради наличието на миризми. Вчера екоинспекцията потърси съдействие и от прокуратурата, понеже заводът не е изпълнил наложената мярка.

"Ние сушим дървесина, има миризми от нея, но в този зимен период е трудно да се установи от кого е миризмата. Тя не застрашават здравето на хората" твърди Банков.

По думите му през последния месец заводът разполага с 3 независими документа - от РИОСВ и МОСВ, както и доклад на междуведомствена комисия, съставена от здравното министерство, които твърдят, че всички измерени емисии са под установените и предписани лимити от комплексното ни разрешително. Използва се административна слабост в разрешителното ни относно миризмите, твърди директорът.

Той подчерта, че предприятието е направило 300 млн. евро инвестиции и осигурява заетост пряко на 300 човека, а "Кроношпан" е най-големият потребител на технологична дървесина, която използва отпадни материали от горите, за да не се натрупва биомаса.