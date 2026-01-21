Лагард: Несигурността се завръща заради заплахите на Тръмп за нови мита

Несигурността в глобалната икономика отново нараства заради последните заплахи за въвеждане на мита от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, каза президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. По думите ѝ доверието между Европа и Съединените щати е подкопано.

В интервю за телевизия Си Ен Ен, дадено по време на Световния икономически форум в Давос и цитирано от Блумбърг, Лагард посочи, че компаниите и от двете страни на Атлантика изпитват затруднения да оценят последиците от евентуални нови търговски ограничения.

„По-важна от самите мита е нарастващата несигурност, която отново наблюдаваме – несигурността се завърна“, заяви Лагард. Тя определи заплахите за нови мита като „филм, който вече сме гледали“.

Според президента на ЕЦБ евентуални действия на американския президент срещу европейските страни могат да поставят под въпрос настоящите благоприятни прогнози на централната банка за инфлацията и икономическата активност през следващите години. Макар еврозоната досега да е показала устойчивост на засилващия се протекционизъм, рисковете остават високи, подчерта тя.

Лагард допълни, че паричната политика в еврозоната напоследък е станала „наистина предсказуема“, като инфлацията и основните лихвени проценти се движат около целевото равнище от 2 процента.

От своя страна членът на Управителния съвет на ЕЦБ Франсоа Вилроа дьо Гало заяви вчера пред Блумбърг, че възможните нови мита трябва внимателно да бъдат оценени, но изрази очакване, че влиянието им върху цените ще бъде „умерено“.

Лагард подчерта още, че търговските връзки между САЩ и Европа са „много дълбоки“. „Да се застрашава всичко това и да се поставя под въпрос не е в интерес на добрата бизнес политика“, посочи тя и добави, че както корпоративна Америка, така и корпоративна Европа трябва внимателно да обмислят последиците от подобни действия.

Междувременно в друго интервю Лагард заяви, че поредната серия от мита, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, ще има само незначителен ефект върху инфлацията в Европа. „Ако погледнем в краткосрочен план, непосредственият ефект е относително незначителен“, заяви французойката в интервю за радио Ер Те Ел.

Според президента на ЕЦБ последните заплахи на Тръмп биха повишили средната ставка за митата за еврозоната от около 12 на сто на 15 на сто.

„Инфлацията ще бъде засегната в много малка степен, вероятно в положителна посока, но тъй като инфлацията е под контрол на ниво 1,9 на сто, ефектът ще бъде минимален“, заяви Лагард, цитирана от БТА.

Все пак тя предупреди, че големите износители, включително Германия, ще бъдат засегнати в по-голяма степен от другите, като също така предупреди за възможен шок на доверието.

„Много по-сериозен риск е степента на несигурност, създадена от постоянните промени в позицията на президента Тръмп“, добави Лагард.