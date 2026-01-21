Биткойнът падна с 10% заради геополитическо напрежение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стойността на биткойна намаля с 10% и падна под границата от 90 000 долара за първи път от 9 януари насам, под натиска на разпродажби на глобалните пазари и нарастващо геополитическо напрежение, пише The Hindustan Times.

Най-голямата достигна най-слабото си ниво за повече от седмица, след като широка вълна от разпродажби обхвана световните пазари, а инвеститорите се отдръпнаха от по-рисковите активи на фона на засилваща се несигурност.

Биткойнът слезе под 90 000 долара за първи път от 9 януари, следвайки спадовете при акциите, дългосрочните американски държавни облигации и японските държавни ценни книжа, тъй като турбуленцията се разпространи и на дълговите пазари.

След като на 20 януари поевтиня с до 4%, биткойнът продължи спада си и в азиатската търговия на следващия ден.

Нивото от 90 000 долара е ключова техническа граница през последните седмици. Карим Дандаши, търговец на извънборсовия пазар в криптофирмата Flowdesk, заяви, че това равнище може да се окаже решаващо за краткосрочната посока на биткойна.

Спадът при криптопазара съвпадна със сериозни понижения на по-широките финансови пазари, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разтревожи инвеститорите. Той постави под въпрос утвърдени геополитически норми, включително твърдения за американско доминиране в Западното полукълбо. Тези коментари обтегнаха трансатлантическите отношения и засилиха пазарното напрежение. Японските облигации също бяха силно разпродавани заради нарастващи опасения за фискалната перспектива на страната.

В Япония облигационните пазари бяха разклатени, след като министър-председателят Санае Такаичи обеща намаляване на данъците върху храните като част от предизборната си платформа, което породи опасения за по-високи държавни разходи и разхлабена фискална дисциплина.

Въпреки общата слабост на пазарите, корпоративните покупки оказаха известна подкрепа на биткойна. Компанията Strategy, ръководена от Майкъл Сейлър, съобщи във вторник, че е закупила биткойни за близо 2,13 млрд. долара през последните осем дни – най-голямата ѝ от юли насам.

От началото на годината инвеститорите са насочили приблизително 1,2 млрд. долара към регистрираните в САЩ биткойн борсово търгувани фондове. Тези потоци по-рано помогнаха за покачването на цените след спада на пазара миналата година.