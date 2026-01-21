ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тежки времена за Dodge и Chrysler

Георги Луканов

Chrysler Pacifica от 2021-а. Снимка: Chrysler

Продажбите на Dodge паднаха с 28% миналата година. Американската марка вече има само три останали модела. Chrysler, също част от концерна Stellantis, има два модела, които успяха да изпреварят Dodge по продажби с 24 446 бройки, въпреки факта, че продават остарелите минивани Pacifica и Voyager.

Перспективите не са добри за Dodge и Chrysler. Stellantis планира да инвестира 13 милиарда долара в Америка, но главно в печелившите марки Jeep и Ram.

Dodge обяви плановете си да произвежда следващото поколение SUV Durango в завода на Jefferson Assembly в Детройт. Производството обаче няма да започне до 2029 г., което означава, че настоящият модел ще е на почти двадесет години дотогава, пише Carscoops.

Въпреки възрастта си, Durango е отчел най-добрите си продажби от 2005 г. насам. Dodge е продал 81 168 бройки миналата година, което е подобрение с 37%. Dodge има в портфолиото си и мускулестия Charger, както и Hornet, който всъщност е Alfa Romeo Tonale.

