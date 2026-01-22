Lamborghini счупи рекорда по продажби през 2025 г.

Lamborghini отчете най-силните си показатели по продажби, като е доставила 10 747 автомобила на клиенти по целия свят през 2025 г. Този брой надминава предишния рекорд от 2024 г. с 60 бройки, продължавайки стабилния петгодишен растеж, започнал след кратък спад по време на ковид пандемията.

За сравнение, през 2015 г. Lamborghini бе продала само 3245 автомобила, което означава, че за десет години доставките ѝ са се увеличили повече от три пъти.

Регионът EMEA, който включва Европа, Близкия изток и Африка, отново поведе тенденцията на растеж през 2025 г. с 4650 доставки, което е увеличение с 8% в сравнение с предходната година. Америка беше следващата с 3347 бройки, въпреки че този общ брой отразява значителен спад от 11%. Азиатско-тихоокеанският регион, включително Китай, остана стабилен на 2750 бройки.

Въпреки че италианската компания не е разбила данните по модели, от там отбелязаха, че два автомобила са отчели по-голямата част от продажбите - Revuelto и Urus SE. Сигурно е, че SUV-ът е свършил по-голямата част от продажбите.

Излизащият от пазара Huracan, чиито последни доставки приключиха в началото на 2025 г., изигра само малка роля в общия брой за миналата година. Доставките на неговия наследник, Temerarius, се очаква да започнат този месец. От Lamborghini казват, че поръчките за новия суперавтомобил от начално ниво вече са се проточили на "приблизително дванадесет месеца".