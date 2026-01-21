Австрийският бизнес със силен интерес към България, но цената на работната ръка вече не е толкова привлекателна

Най-голямото предимство на българската инвестиционна среда остава данъчната система, а основното предизвикателство - корупцията

86% от австрийските мениджъри виждат липсата на квалифицирана работна ръка като проблем

Очакванията на австрийския бизнес за развитието на икономическия климат в България се подобрява.

23% от 100 австрийски мениджъри, участвали в традиционното проучване на Австрийската търговска камара към ноември миналата година, са позитивно настроени. За сравнение година по-рано процентът е бил 13.

Виждаме стабилизиране на европейската икономика, особено в Австрия и Германия. Това, заедно с приемането на България в Еврозоната, са основните фактори за тази положителна нагласа, уточни Филип Купфер, търговски съветник при Австрийското посолство. Той подчерта, че еврото е силен сигнал за международния пазар, но ни предупреди, че това не е единственият фактор пред инвеститорите. И даде пример - през 1999 г., преди Австрия да приеме еврото, преките чуждестранни инвестиции са били 12% от БВП на страната, а през 2023 г. - вече са нараснали до 40%.

Почти половината компании очакват оборотът им да се повиши. 42% - увеличение в броя на поръчките, а 36% - по-голямо използване на капацитета. По-предпазливи са обаче по отношение на увеличаване броя на служителите и обема на инвестициите - под 30 на сто очакват това да се случи.

Най-голямото предимство на българската инвестиционна среда остава данъчната система, поставена на първо място от австрийския бизнес. Това се запазва от последните няколко години - 10% плосък данък все още е атрактивен, но имайте предвид, че едно инвестиционно решение е много по-сложно от това, предупреди Купфер.

България е много добре интегрирана в международната верига на доставки. Произвеждат се много продукти, които бързо могат да се изнасят. Австрийският бизнес оценява качеството на местните доставчици, което е много важно, имайки предвид тенденциите на ниършоринг. В нашата камара имаме близо 700 австрийски клиента на година и интересът от тях към България остава стабилен, дори в началото на тази година има повишение, изтъкна Филип Купфер.

Друг позитивен аспект у нас е лесният достъп до капитал и кредити. Купфер отбеляза, че основният поток на средства тук е насочен към строителство и потребление - които са и основните двигатели на българската икономика. Ще оставя на вас да прецените колко устойчиво е това, заключи той.

Цената на работната ръка остава предимство, но вече едва за по-малко от половината компании, тъй като през последните години заплатите са се увеличили значително - от 2021 г. с 66%.

Борбата с корупцията и престъпленията обаче все още е най-големият проблем в България, като 60 от запитаните я оценяват като много лоша.

На второ място е бюрокрацията, с която все още се сблъсква бизнеса. Бизнесът се нуждае от стабилност и предвидимост и намаляването на административната тежест ще увеличи инвестициите. Купфер даде пример с "големите затруднения", с които се сблъсква в момента компанията "Кроношпан" относно затварянето на една от линиите им от властите. "Това ще окаже много съществен негативен ефект на българската икономика", заяви търговският съветник.

Търговският директор на "Кроношпан" също присъства на събитието. По думите му, заводът работи в норма.

На трето място сред недостатъците е поставена недобрата инфраструктура.

39 от мениджърите са оценили като много лошо наличността на квалифицирана работна ръка, а 86% го смятат за проблем. Купфер подчерта, че преди две години камарата е започнала проект за дуално обучение, но не среща подкрепа от държата.

Политическата нестабилност остава по-назад като предизвикателство, но с уточнението, че проучването е направено преди последните политически събития.

Встрани от бизнес средата в България проучването е изследвало и нагласите на австрийските компании за използването на изкуствен интелект. Според 12 от тях ще има засилен ръст на развитието на такива продукти и услуги през предстоящите 12 месеца, а 55 смятат, че те ще нараснат. Това определено е увеличение спрямо предишната година.