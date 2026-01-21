Остров на 200 м от Созопол става пристанище за туристически кораби

Остров Св. св. Св. Кирик и Юлита, който е на 200 м от Созопол, ще стане пристанище за туристически кораби, след като правителството днес прехвърли собствеността му от културното към транспортното министерство. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов след заседание на кабинета.

Той е поел този ангажимент пред местната общност през лятото на миналата година, тъй островът не е лицеприятно място и 15 години не е полагана грижа за него.

При Созопол акостират 8 туристически кораба с по 35 места и един катамаран със 100 места, но това става на рибарското пристанище, което не е пригодено за тази дейност и се смесва дейността на рибарите с туризма. Островът е свързан с града с кейова стена, която ще стане крайбрежна улица и пристан за корабите и яхтите, ще бъде построен и терминал за пътниците.

Караджов заяви, че островът ще бъде стопанисван от държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура". А приемането и предаването от Министерството на културата към транспорта ще отнеме месец, след което ще бъдат изготвени ПУП и идеен проект, а към лятото ще може да се обяви обществена поръчка за инфраструктурата. Вицепремиерът смята, че така до няколко години островът ще се превърне в атрактивна и достъпна дестинация, заедно със Созопол.

Министерството на културата ще има винаги достъп до острова, половината от него ще си стане на ведомството, а то ще може да развива и опазва археологическата зона. Ние ще подпомагаме Центърът на подводна археология и Института за подводно наследство, който е под егидата на Юнеско, заяви Караджов. Сградата на острова пък ще стане музей на подводното археологическо богатство.