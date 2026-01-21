Държавата придоби 10% от консорциума, който търси газ в блок "Хан Аспарух" в Черно море

Премиерът Росен Желязков заяви, че участието на държавата в търсенето на газ в Черно море е нов прочит за инвестиционния й потенциал

Очакваме добри новини от блок "Хан Аспарух". Това заяви Валентин Николов, шеф на Българския енергиен холдинг при подписването на договора да придобиване от българската компания на 10% дял от консорциума, който търси и проучва за газ в Черно море. В него са ОМV, през дружеството си в Румъния, и израелската NewMed.

Премиерът Росен Желязков, който дойде за церемонията, заяви, че за правителството това участие е нов прочит за инвестиционния потенциал на държавата като активен участник в икономическите процеси. И то не като упражняване на регулации и контрол, а като инвеститор. "Влизаме в този процес, защото разбираме потенциала държавата да участва активно в дейности, които могат да донесат голяма добавена стойност", добави той. И даде пример с днешния ден, в който правителството взе решение да раздвижи пенсионно-осигурителните дружества, а с придобиването на тези 10% държавата се включва като инвеститор в търсене и проучване на подземни богатства. Благодаря на ОМV и на NewMed, че разглежда държавата като равнопоставен партньор, каза още Желязков и изрази надежда рано или късно да има собствен добив на газ. "Пожелавам си в близките дни, седмици и месеци това споразумение да даде плодове", заключи той.

Министърът на енергетиката Жечо Станков, заяви, че с придобиването на тези 10% БЕХ е първата българска компания, която ще участва в търсенето на нефт и газ в Черно море. Той заяви, че 9 месеца са текли тежки преговори, на моменти със сериозни противоречия, но финалът е успешен и то благодарение и на министър-председателя.

Станков припомни, че освен 30% концесионна такса, държавата, чрез БЕХ, ще има възможност да получава 10% дивидент. Министърът припомни, че винаги е казвал, че най-евтиният газ е българският, а инвестициите в текущите два сондажа дават перспектива както за сигурност на доставките на газ, така и за допълнителни приходи в бюджета. Той се позова на находищата в турски и румънски води, близо до българските блокове.

От ОМV заявиха, че е чест за тях БЕХ да се присъедини към търсенето газ в Черно море.

От NewMed говориха за възможностите за печалба - на българските граждани и за компаниите, които инвестират. Коментираха още, че това е началото, а след като се направи откритието, резултатите ще бъдат големи и ще изискват дългосрочни инвестиции.