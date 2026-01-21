На второ четене в комисия: занаятите ни ще бъдат защитени от ментета на европейско ниво

В България ще влезе в сила европейския регламент, с който занаятчийски и промишлени продукти ще могат да се регистрират като защитени на европейско ниво. Българските производители и занаятчии ще могат да се възползват от възможностите, които европейската закрила на географски указания предоставя, за да запазят и развият производството на традиционни за България продукти.

Това е заложено в измененията на закона за марките и географските означения, приет на второ четене от Kомисията по икономическа политика и иновации на Народното събрание. Предстои внасянето му в пленарна зала.

Проектът е разработен с цел да осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2023/2411, с който се установява единна европейска закрила на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти, която следва да замени националната защита, уточнява зам.-министърът на икономиката Дончо Барбалов в свой пост във фейсбук.

Регламентират се националните процедури относно регистрацията на географските указания и се определя Патентното ведомство като компетентен национален орган и се уреждат дейностите по контрол, мониторинг и правоприлагане.

Във връзка с националните процедури по регистрация, законопроектът предвижда микро, малките и средните предприятия, които се очаква да бъдат основните заявители и ползватели на географски указания за занаятчийски и промишлени продукти, да заплащат намалени такси в размер 50 на сто.

С цел по-ефективна борба с фалшивите стоки и продукти не само в реална, но и в онлайн среда, всяка информация и реклама относно продажбата на стоки, която нарушава правото върху регистрирани географски указания, ще се приема за незаконно съдържание, като се предвижда издаването на заповед за премахването на такова съдържание.

Освен промените, свързани с географските указания за занаятчийски и промишлени продукти, законопроектът предвижда промени, свързани с усъвършенстване на правната уредба за обектите на индустриална собственост, в това число прецизиране на съдържанието на държавните регистри за марките и патентите засилване на правната защита в действащата нормативна уредба.