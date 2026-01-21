Заседанието на енергийната комисия пропадна поради липса на кворум.

Заседанието на енергийната комисия в парламента пропадна поради липса на достатъчен кворум. Програмата предвиждаше една точка - блиц контрол с енергийния министър Жечо Станков.

Министър Станков все пак успя да дойде на комисията, въпреки че малко преди това беше в Министерския съвет, където се подписа договорът за придобиване от Българския енергиен холдинг на 10% дял от консорциума, който търси и проучва за газ в Черно море. В него са ОМV, през дружеството си в Румъния, и израелската NewMed.

Министърът отбеляза, че 9 месеца са текли тежки преговори, на моменти със сериозни противоречия, но все пак финалът е успешен и то благодарение и на министър-председателя.

Според премиера Росен Желязков за правителството това участие е нов прочит за инвестиционния потенциал на държавата като активен участник в икономическите процеси. И то не като упражняване на регулации и контрол, а като инвеститор.