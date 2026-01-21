160 млн. евро реинвестира в българския бизнес Европейският инвестиционен фонд

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) ще реинвестира 160 млн. евро в българския бизнес до 2035 г. Финансирането е по инициативата JEREMIE на ЕК. То ще бъде предоставяно на предприятията под формата на различни финансови инструменти, а структурирането им ще започне още през тази година.

За целта в средата на декември 2025 г. Министерският съвет прие проект на изменения и допълнения на Рамковото и на Финансовото споразумения между правителството на България и ЕИФ. Те бяха подписани на 22 декември 2025 г., а с решение от днес ще бъдат предложени за ратифициране от Народното събрание. След влизането им в сила се очаква да започне оценка на пазарните условия и структуриране на конкретните финансови инструменти, които ще бъдат предложени на българските компании.

Част от средствата ще бъдат насочени към стратегически и високотехнологични области. Обсъжда се и подкрепа за фирми в етап на растеж чрез фондове за дялово участие. Предвиждат се още инструменти за стратегически технологии, фондове за растеж, участие в иновационния фонд „Три морета", както и прилагане на гаранционен механизъм за финансиране за малките предприятия.

До момента по инициативата JEREMIE е било подкрепено развитието на почти 9500 микро-, малки и средни компании с близо 900 млн. евро.