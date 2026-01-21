Търговията на Уолстрийт започна с растеж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните индекси на Уолстрийт откриха днешната търговия с повишения, възстановявайки се е след най-резкия спад на пазара през последните три месеца. Във фокуса е и речта на президента Доналд Тръмп на Световния икономически форум в Давос, където той обяви, че няма да използва сила за придобиването на Гренландия. Това облекчи опасенията, които разклатиха пазарите и предизвикаха отлив на средства от активи, деноминирани в долари, съобщиха Ройтерс и Си Ен Би Си.

Промишленият Dow Jones Industrial Average нарасна с 282,62 пункта или 0,58 на сто до 48 771,21 пункта.

Широкият индекс S&P 500 се повиши с 37,28 пункта или 0,55 на сто до 6834,14 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite отчете ръст от 84,889 пункта или 0,37 на сто до 23 039,212 пункта, съобщи БТА.

Речта на Доналд Тръмп на Световния икономически форум в Давос успокои инвеститорите и доведе до спад на доходността на 10-годишните американски облигации и ограничаване на загубите на долара, допълва Си Ен Би Си.

Все пак печалбите на фондовия пазар бяха ограничени, тъй като инвеститорите останаха загрижени за възможни нови мита между САЩ и Европа.