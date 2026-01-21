ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приключваме със съветското въоръжение до 2030 г., ...

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22135895 www.24chasa.bg

Търговията на Уолстрийт започна с растеж

2128
Уолстрийт СНИМКА: Pixabay

Основните индекси на Уолстрийт откриха днешната търговия с повишения, възстановявайки се е след най-резкия спад на пазара през последните три месеца. Във фокуса е и речта на президента Доналд Тръмп на Световния икономически форум в Давос, където той обяви, че няма да използва сила за придобиването на Гренландия. Това облекчи опасенията, които разклатиха пазарите и предизвикаха отлив на средства от активи, деноминирани в долари, съобщиха Ройтерс и Си Ен Би Си. 

Промишленият Dow Jones Industrial Average нарасна с 282,62 пункта или 0,58 на сто до 48 771,21 пункта.

Широкият индекс S&P 500 се повиши с 37,28 пункта или 0,55 на сто до 6834,14 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite отчете ръст от 84,889 пункта или 0,37 на сто до 23 039,212 пункта, съобщи БТА.  

Речта на Доналд Тръмп на Световния икономически форум в Давос успокои инвеститорите и доведе до спад на доходността на 10-годишните американски облигации и ограничаване на загубите на долара, допълва Си Ен Би Си.

Все пак печалбите на фондовия пазар бяха ограничени, тъй като инвеститорите останаха загрижени за възможни нови мита между САЩ и Европа.

 

 

Уолстрийт СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини