Росен Карадимов: Секторният анализ е ключов инструмент за конкурентната среда

Комисията за защита на конкуренцията успя да покаже, че производството по секторен анализ може да бъде ключов инструмент за превенция и подобряване на конкурентната среда с огромен резонанс и значение, стига да бъде достатъчно уплътнен. Той дава възможност въз основа на пълноаспектно проучване да се направят изводи за състоянието й в изследвания сектор. Това заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов в Народното събрание, съобщиха от пресцентъра на КЗК. Той представи междинния секторен анализ на пазара на храни пред постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите.

На заседанието присъстваха още Жельо Бойчев, член на КЗК и ръководител на анализа, Мария Петрова, главен секретар на КЗК и Ирина Тагаринска, директор на дирекция „Антитръст и концентрации".

По-малко от месец след началото на мандата си КЗК стартира мащабно проучване в сектора на храните, което обхваща цялата верига на предлагането – от производството и дистрибуцията до търговията на дребно. Специално внимание се обръща на продукти от първа необходимост като яйца, мляко и млечни продукти, месо, брашно, хляб, олио и други. Обект на разследване са и основните дистрибутори на проучваните хранителни стоки. КЗК изследва както модерната търговия – големите вериги, така и традиционната – т.нар. малки магазини.

„Избрахме сферата на храните не само заради обществената и социална значимост, но и поради индикациите за сериозни структурни промени с пряко отношение към конкуренцията и благосъстоянието на потребителя", подчерта Карадимов. По думите му Комисията не цели да прилага принудителни мерки, а да провокира диалог, саморегулация и баланс на интересите в сектора.

В рамките на секторния анализ бе изискана информация от производители и търговци на бързооборотни хранителни стоки, включително от търговските вериги, за да се установи начинът на ценообразуване, условията на доставка и факторите, оказващи влияние върху изменението на цените в сектора. Подписани бяха споразумения за сътрудничество с КЗП, НАП, КРС и УНСС. Проведени бяха редица срещи с представители на браншови организации на производители и преработватели, както и с търговци. КЗК присъедини и данни от КНСБ в сектора на млечните продукти.

„Общата координация на всички заинтересовани страни е ключова за процеса. Затова проведохме широко обществено обсъждане на резултатите от междинния анализ, на което присъстваха представители на изпълнителната власт, браншови организации на производители и преработватели, сдружения на потребители, модерната търговия, работодателски организации, синдикати, регулатори и потребители", каза още председателят на КЗК. Той подчерта, че избраният от Комисията подход на диалог и саморегулация дава резултати.

Доц. Карадимов заяви, че КЗК няма правомощия да регулира или контролира цените, но по силата на подписаното с КЗП и НАП споразумение може да им предоставя информация при достатъчно индикации за необосновано поскъпване на цените. „Ако те от своя страна имат съмнения за нелоялни търговски практики, сигнализират нас и всеки действа спрямо правомощията си", каза още той.

Председателят на КЗК заяви, че направените промени в Закона за защита на конкуренцията дават своите положителни резултати в работата на Комисията. „Този междинен анализ е възможен именно след последните изменения, които дават възможност на КЗК с определение да приема междинни анализи по отворени секторни анализи в различни сфери", каза председателят. Националният орган по конкуренция има възможност и да предлага мерки към компетентните държавни органи за подобряване на конкурентната среда в конкретния сектор.

На заседанието присъстваха и представители на браншови организации на производители и преработватели, членове на Българската стопанска камара, които подчертаха, че изцяло подкрепят избрания подход на КЗК за диалог и саморегулация в сектора. Членовете на подкомисията единодушно също изразиха своето одобрение относно представените резултати.