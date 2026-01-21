ЕС налага още една задължителна стоп светлина на новите коли от лятото

От средата на 2026 г. новите автомобили ще бъдат задължени да имат нова стоп-светлина, която ясно показва опасност в определени ситуации. Целта на регламента е да се предупредят другите участници в движението възможно по-рано и да се избегнат сблъсъци отзад.

Досега задните стоп светлини светваха всеки път, когато автомобилът спира, но новите разпоредби на ЕС ще променят това. При рязко спиране, обикновено от скорости над 50 км/ч, ще се включва така наречената адаптивна аварийна стоп светлина. Стоп светлините ще мигат няколко пъти в секунда и ще сигнализират за рязко спиране. Ако превозното средство спре след рязко забавяне, аварийните светлини се активират автоматично и стоп светлината остава включена. Особено на магистрали и скоростни пътища, това ясно оптично предупреждение би трябвало да помогне за предотвратяване на опасни сблъсъци отзад.

Новият регламент се прилага изключително за нови леки автомобили и леки търговски превозни средства, които ще бъдат одобрени от 7 юли 2026 г. Съществуващите автомобили не е необходимо да бъдат преоборудвани или модернизирани с тази система. Тази система е част от по-широк пакет от мерки на Европейския съюз за по-безопасни пътища.