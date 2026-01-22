Коланите в новото електрическо Volvo EX60 разпознават дали пътника е дебел (Видео)

Volvo представя новия електрически SUV модел EX60, който ще предлага пробег до 810 км с едно зареждане.

EX60 се предлага в три версии. Топ моделът е EX60 P12 AWD, който има два двигателя с обща мощност 670 к.с., батерия от 117 квтч и достига от 0 до 100 км/ч за около 4 секунди.

Моделът от средния клас е EX60 P10 AWD, със задвижване на четирите колела и батерия с капацитет 95 квтч. Базовият модел се предлага със задно задвижване и се нарича EX60 P6.

Volvo представи нов тип предпазен колан, който ще дебютира в EX60. Този предпазен колан ще разпознава размера на пътника и ще се адаптира към неговия размер в случай на катастрофа.

Новият тип предпазен колан е мултиадаптивен и интегрира няколко сензора за анализ на размера на пътника. По този начин предпазният колан ще разпознае формата на тялото, височината и дори теглото на пътника, така че да може да реагира адекватно в случай на инцидент.

Новият предпазен колан е разработен в сътрудничество със ZF Lifetech и ще се държи различно в зависимост от естеството и интензивността на удара. Системата много бързо ще събира данни от околната среда на автомобила, за да определи силата, която коланът ще приложи върху пътниците в случай на катастрофа. Новият предпазен колан ще прилага по-голяма сила върху по-тежкия пътник, за да се предотвратят наранявания на главата. В същото време, за по-дребен човек, коланът ще прилага по-малко напрежение в случай на удар.

EX60 е първият Volvo, построен с помощта на технология за мега леене, която замества стотици по-малки части в производствения процес с един-единствен, прецизно лят компонент. Това намалява теглото на автомобила с около 200 кг, което допълнително увеличава пробега.

EX60 е първият Volvo, оборудван със системата Gemini, новият AI асистент от Google, който позволява наистина диалогично изживяване. Така клиентите могат да взаимодействат с автомобила по същия начин, както с човек, което EX60, най-интелигентният и технологично напреднал автомобил на компанията до момента, издига на съвсем ново ниво.

Шофьорите могат да инструктират системата Gemini да намери адреса на хотелска резервация в имейла им, да провери дали наскоро закупен артикул се побира в багажника на EX60 или да помогне за намирането на идеи за предстоящо пътуване.