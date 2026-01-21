EК "пази" България от милиони евро неустойки за зелен ток (Обзор)

Предварителното становище е, че ако страната ни започне да плаща, ще се смята за непозволена държавна помощ

Европейската комисия е започнала задълбочено разследване, за да прецени дали арбитражното решение, с което на България се разпорежда да плати компенсация на ACF Renewable Energy Limited от 61,04 млн. евро плюс лихвите, е държавна помощ. На толкова съд

е изчислил пропуснатите ползи от промяна

на схемата

за подпомагане на производството на зелен ток. съобщават от Брюксел.

През 2011 г. България създава схема за подпомагане на производството на електроенергия от ВЕИ. През 2013, 2014 и 2015 г. тя е изменена. През март 2016 г. комисията е била уведомена за въведената схема и на 4 август 2016 г. я одобрява съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Дружеството, което печели арбитража - ACF, е установено в Малта. През 2012 г. купува фотоволтаичен парк у нас, който ползва схемата за подпомагане, въведена през 2011 г. След измененията ACF продължава да получава подкрепа и същевременно започва арбитражно производство. Дружеството иска компенсация за пропуснатите средства, които би получило въз основа на схемата, ако тя не беше изменена.

С арбитражно решение от 5 януари 2024 г. съдът разпорежда да бъде компенсирана ACF за предполагаемите загуби с 61,04 млн. евро плюс лихви. България

е уведомила ЕК за това решение

съгласно правилата за държавна помощ, до момента не е изплатила никаква компенсация.

От Брюксел съобщават още, че на този етап предварителното становище на ЕК е, че арбитражното решение и неговото изпълнение биха представлявали държавна помощ, която е несъвместима с вътрешния пазар и правилата на ЕС. Комисията ще проучи допълнително и по-специално евентуалното нарушение на Договорите на ЕС от страна на мярката за помощ.

Държавната помощ е забранена, освен ако не е одобрена от комисията като съвместима с функционирането на вътрешния пазар. Мярка, която нарушава други разпоредби на правото на ЕС, не може да бъде обявена за съвместима съгласно правилата за държавна помощ, констатират от ЕК.

Спорът, довел до арбитражното решение, е в рамките на ЕС, а делото е заведено в арбитражния съд на Световната банка. Затова комисията ще оцени допълнително дали възлагането на спора и изпълнението на решението биха могли да бъдат в нарушение на членове от Договора за Европейския съюз и Договора за функциониране на ЕС. Те се отнасят до крайната компетентност на Съда на Европейския съюз и общите принципи на автономност на правния ред на ЕС.

Започването на задълбочено разследване дава възможност на България и на заинтересованите трети страни да представят мнения. Това обаче по никакъв начин не предопределя резултата от разследването.

