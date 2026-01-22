12 милиардери - с повече богатство от 4 млрд. души (Графика)

До 18,3 трилиона долара е стигнало богатството на милиардерите по света, сочат данни от доклада на правозащитната организация за борба с бедността “Оксфам” (Oxfam) за 2025 г. А най-богатите 12 милиардери в света притежават повече богатство, отколкото най-бедната половина от човечеството - около 4 милиарда души.

Според организацията това е безпрецедентна концентрация на ресурси и влияние в ръцете на изключително малък брой хора.

В същото време около 2,4 милиарда души по света нямат сигурен достъп до достатъчно храна, сочат данни в доклада. Това означава, че почти една трета от човечеството живее с постоянната несигурност дали ще може да се изхранва от ден за ден.

Докладът отбелязва, че ръстът на богатството на милиардерите значително изпреварва растежа на глобалната икономика и повишението на доходите на обикновените работещи.

Миналата година в света за първи път са регистрирани над 3000 милиардери. А богатството им е нараснало с 16,2% - три пъти по-бързо, отколкото през предходните пет години. Междувременно намаляването на бедността се забавя след пандемията от 2020 г.

Докладът отбелязва и тревожна политическа тенденция. По света се наблюдава ерозия на гражданските и политическите права. Според “Оксфам” икономическото неравенство и политическата концентрация на власт се подсилват взаимно, като подкопават демократичните процеси.

Така свръхбогатите не само са натрупали повече средства, отколкото биха могли да изхарчат през целия си живот, но и все по-често използват това богатство, за да си осигурят политическа власт и да влияят върху правилата, които определят икономиките и управлението на държавите.

“Оксфам” предупреждава, че ако тези тенденции продължат, светът рискува да навлезе в период на трайна икономическа и политическа нестабилност.