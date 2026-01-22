ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 1500 попълниха анкетата за контролните действия на НАП

2340
НАП СНИМКА: Фейсбук/НАП - Национална агенция за приходите

Проучването за оценка е сред граждани и дружества и ще допринесе за оптимизиране на процесите и улеснение на проверяваните лица

Над 1500 граждани и дружества вече попълниха анкетата на НАП, с която се проучва мнението им за контролната дейност на приходната агенция. Проучването стартира през юли 2025 г. и се изпраща под формата на съобщение с електронна препратка (линк) за попълване на анкетата на дружества и физически лица, чиито проверки и/или ревизии са приключили през втората половина на 2025 г. Това съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите. 

Целта на приходната агенция е да получи обратна връзка от гражданите и бизнеса за хода на контролните производства и проявените комуникативни и професионални умения от служителите на НАП. Резултатите от проучването ще се ползват за подобряване на обслужването, оптимизиране на процеса и намаляване на административната тежест при извършване на контролни производства.

Анкетата е анонимна, съдържа общо 14 въпроса и попълването й отнема не повече от 10 минути.

НАП СНИМКА: Фейсбук/НАП - Национална агенция за приходите

