Приходите от Суецкия канал нараснали с близо 20 процента през периода юли - декември 2025 г.

Приходите от Суецкия канал са скочили с 18,5 процента през първата половина на финансовата 2025 г., приключила в края на декември, в сравнение със същия период на предходната година, обяви председателят на управлението на морския път Осама Рабие, цитиран от онлайн изданието "Иджипт тудей". Броят на преминалите кораби се е увеличил с 5,8 процента, а нетният им тонаж със 16 процента, цитира изданието БТА.

Резултатите са знак за постепенното възстановяване на трафика през Суецкия канал, отбеляза Рабие по време на среща с компании за морски превози и водещи представители от египетския бранш. Той отбеляза, че изгледите за по-нататъшен растеж остават положителни, особено след като няколко фирми се завърнаха към маршрута на фона на спад на напрежението в региона на Червено море.

Рабие представи усилията за развитие на канала и подобряване на морската безопасност, като изтъкна разширяването и дублирането на южния участък и въвеждането на нови навигационни услуги. Управлението на Суецкия канал предлага 15 процента отстъпка за контейнеровози с нетен тонаж над 130 000 тона, като в момента се разглеждат допълнителни стимули въз основа на предложения от клиенти, добави той.

Осама Рабие припомни ключовата на роля на подписаното в Шарм ел Шейх споразумение за примирие в ивицата Газа, касаещо спирането на атаките от страна на йеменските бунтовници хуси срещу търговски кораби в Червено море. Подкрепяните от Иран бунтовници извършваха нападения по кораби с дронове и ракети в знак на солидарност с радикалното палестинско движение „Хамас" в конфликта с Израел.

Редица превозвачи пренасочиха корабите си по маршрута край нос Добра надежда - най-южната точка на Африка, а постъпленията от Суецкия канал спаднаха с 62,3 процента на годишна база до 1,8 милиарда долара през първата половина на фискалната 2024 г. Морската артерия, която е най-късият маршрут по вода между Европа и Азия и през която обичайно минава около 12 процента от глобалната търговия, е ключов източник на чуждестранна валута за Египет.