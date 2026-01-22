Борсовите сесии в Азия завършиха с растеж след изказването на Тръмп в Давос

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на основните азиатски фондови пазари завършиха днешната търговия с растеж, следвайки снощното положително представяне на Уолстрийт, след като американският президент Доналд Тръмп оттегли заплахата си да наложи мита на европейските страни, които се противопоставят на намеренията му да придобие Гренландия, предаде БТА, като се позова на Киодо.

В Токио водещият индекс Nikkei 225 скочи с 914,25 пункта или 1,73 на сто до ниво 53 688,89. По-широкият индекс Topix приключи с ръст от 0,74 на сто до 3616,38 пункта. На основния пазар най-силно нараснаха акциите на производителите на стъклени и керамични изделия, метални изделия и компаниите за информационни и комуникационни технологии.

Американският долар поскъпна до горната граница около 158 йени в Токио, след като Тръмп обяви, че САЩ и Европа са постигнали „рамково" споразумение за спора за Гренландия, което успокои опасенията от търговска война.

В Китай борсовите индекси завършиха с минимален растеж след нестабилна търговия по-рано през деня. Ръстът на книжата на компании от аерокосмическия и енергийния сектор компенсира спадовете при производителите на цветни метали, съобщи Ройтерс.

Хонконгският индекс Hang Seng наддаде с 0,17 на сто до 26 629,96 пункта. Композитният индекс на Шанхайската фондова борса Shanghai Composite нарасна с 0,14 на сто до 4122,58 пункта.

В Шънчжън Shenzhen Component е нагоре с 0,5 на сто до ниво 14 327,04 пункта.

В Южна Корея водещият индекс Kospi днес завърши с растеж от 0,87 на сто до 4952,53 пункта. По-рано през деня Kospi проби за пръв път границата от 5000 пункта, отбелязвайки ръст от близо 2 на сто, след като правителството в Сеул заяви, че ще продължи усилията си за по-нататъшно укрепване на фондовия пазар в страната.

В Индия Nifty 50 се повиши с 0,54 на сто до 25 294,50 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 прибави 0,75 на сто до 8848,70 пункта.

На Уолстрийт индексите снощи рязко се повишиха след речта на президента Тръмп пред Световния икономически форум в Давос.

Промишленият Dow Jones Industrial Average скочи с 1,21 на сто до 49 077,23 пункта.

Широкият индекс S&P 500 е нагоре с 1,16 на сто до 6875,62 пункта, отбелязвайки най-големия си дневен растеж от два месеца, докато технологичният Nasdaq Composite нарасна с 1,18 на сто до 23 224,825 пункта.