Джеф Безос ще се конкурира с Илон Мъск в сателитния бизнес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ракетната компания на основателя на Amazon Джеф Безос Blue Orgin съобщи, че ще изстреля повече от 5 400 спътника в космоса, за да създаде нова комуникационна мрежа.

Новата мрежа Terawave ще предлага непрекъснат интернет достъп по целия свят, с възможност за пренос на много големи обеми данни значително по-бързо от конкурентните услуги, твърди компанията, цитирана от Би Би Си.

Но дори и след изстрелването на хиляди спътници, Blue Origin ще има далеч по-малко апарати в орбита в сравнение със Starlink на Илон Мъск, който в момента доминира на пазара на сателитен интернет.

Starlink, която е част от ракетната компания SpaceX на Мъск, предлага интернет и телефонни услуги на индивидуални клиенти, докато. Blue Origin заявява, че TeraWave ще бъде насочена към центрове за данни, бизнеси и правителства. От компанията казват, че при максимална скорост мрежата ще позволява качване и изтегляне на данни до 6 терабайта в секунда – много по-бързо от това, което предлагат в момента конкурентите.

Друг конкурент на TeraWave е самият Amazon – технологичният гигант, който направи Безос милиардер. Той все още е изпълнителен председател на компанията, след като през 2021 г. се оттегли от поста главен изпълнителен директор.

Подобно на компанията на Мъск, Amazon е фокусиран върху масовите потребители, отколкото върху бизнеси и правителства, като представя Leo като начин за осигуряване на високоскоростен интернет в световен мащаб. Компанията все още не е обявила кога всички спътници на Leo ще бъдат в орбита.

Blue Origin заяви, че ще започне изстрелването на спътниците TeraWave до края на 2027 г.

През ноември компанията за първи път успешно приземи ракетен ускорител върху плаваща платформа.

Досега това беше постигано единствено от SpaceX на милиардерът Илон Мъск.