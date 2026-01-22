Само дългът на Люксембург расте по-бързо от този на България в ЕС през третото тримесечие на 2025 г.

Държавният дълг на България в края на третото тримесечие на миналата година, изразен като дял от брутния вътрешен продукт, възлиза на 28,4 на сто, като бележи нарастване както на тримесечна, така и на годишна база, сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес на страницата на агенцията.

Спрямо второто тримесечие на 2025 г. показателят за България се увеличава с 2,1 процентни пункта, което е едно от най-големите тримесечни нараствания сред държавите членки на ЕС. По-голямо увеличение на тримесечна база е отчетено само в Люксембург (2,6 процентни пункта), посочва БТА.

На годишна база, в сравнение с третото тримесечие на 2024 г., държавният дълг на България нараства с 4,1 процентни пункта, което я нарежда сред страните с най-силно изразено увеличение в ЕС. По-голям ръст за периода е отчетен в Румъния (5,5 пр.п.), Полша (5,0 пр.п.) и Финландия (4,7 пр.п.).

Въпреки отчетеното нарастване, България остава сред страните с най-нисък държавен дълг в Европейския съюз, наред с Естония (22,9 на сто), Люксембург (27,9 на сто) и Дания (29,7 на сто).

В края на третото тримесечие на 2025 г. съотношението държавен дълг към БВП в еврозоната (включваща 20 страни - EA20) достига 88,5 на сто, спрямо 88,2 на сто в края на предходното тримесечие, а в ЕС се повишава до 82,1 на сто от 81,9 на сто. На годишна база дългът също нараства – от 87,7 на сто до 88,5 на сто в еврозоната и от 81,3 на сто до 82,1 на сто в ЕС. Ако се вземат данните и за България, (еврозона от 21 страни - EA21) държавният дълг на валутния съюз през третото тримесечие е 88,1 на сто.

Най-високи равнища на държавен дълг към БВП в ЕС в края на третото тримесечие на 2025 г. са отчетени в Гърция (149,7 на сто), Италия (137,8 на сто), Франция (117,7 на сто), Белгия (107,1 на сто) и Испания (103,2 на сто).