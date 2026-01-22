Сезонно коригираният бюджетен дефицит в България е 3,6 на сто от БВП през третото тримесечие на 2025 г.

Дефицитът по консолидирания държавен бюджет, изразен като процент от брутния вътрешен продукт (БВП), през третото тримесечие на 2025 г. достига 3,2 на сто както в ЕС, така и в еврозоната. Това сочат най-новите сезонно коригирани данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция и цитирани от БТА.

В България през третото тримесечие на 2025 г. консолидираният държавен бюджет е на дефицит от 3,6 на сто от БВП спрямо 5,9 на сто през второто тримесечие на 2025 г., сочат сезонно коригираните данни на Евростат.

В ЕС показателят нараства спрямо темпа от 2,9 на сто през второто тримесечие, а в еврозоната се увеличава спрямо 2,8 на сто, отчетени през периода април-юни на миналата година.

Общите държавни приходи на страните от ЕС са 46,3 на сто от БВП през третото тримесечие на 2025 г. и остават без промяна спрямо предходния тримесечен период. Сезонно коригираните общи приходи в ЕС нарастват в номинална стойност с около 25 милиарда евро спрямо второто тримесечие на 2025 г. Общите държавни разходи в ЕС са 49,5 на сто от БВП, което е ръст спрямо 49,2 на сто от БВП през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи разходи се увеличават с около 39 милиарда евро спрямо предходното тримесечие.

Общите държавни приходи на страните от еврозоната са 46,7 на сто от БВП през третото тримесечие на 2025 г. Спадът спрямо 46,8 на сто през второто тримесечие на миналата година се дължи основно на ръста на сезонно коригираните държавни приходи в абсолютно изражение. В абсолютно изражение сезонно коригираните общи приходи в еврозоната нарастват с около 13 милиарда евро спрямо второто тримесечие на 2025 г. Общите държавни разходи в еврозоната са 49,9 на сто от БВП, което е ръст спрямо предходното тримесечие (49,5 на сто) и се дължи на увеличение с около 32 милиарда евро на сезонно коригираните общи разходи.

Румъния (7,3 на сто), Полша (5,8 на сто) и Франция (5,4 на сто) са страните с най-голям бюджетен дефицит през третото тримесечие на 2025 година, сочи справка в базата данни на европейската статистическа служба.

Гърция (3,2 на сто), Кипър (2,4 на сто) и Ирландия (1,2 на сто) са единствените държави, които отчитат бюджетен излишък през третото тримесечие на 2025 г.