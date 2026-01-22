Главболгарстрой в Давос: Осигуряването на достъпна енергия акцент в международните дискусии

Главболгарстрой участва в годишната среща на Форума в Давос, който се провежда тази седмица. Д-р Ан Блънцър Пулин, член на Международния борд на българския строителен холдинг се включи в редица дискусии съвместно с водещи световни енергийни и технологични компании, индустриални лидери, изпълнителни директори и др., чиито основен фокус бе необходимостта от изграждане на критична енергийна инфраструктура, която да осигури надеждна енергия за икономиката и потребителите.

Делът на електроенергията нараства значително и заради скоростното развитие на изкуствения интелект, изграждането на центрове за данни и новите технологии, които променят изначално разбиранията относно начина, по който енергията се произвежда, разпределя, съхранява и използва всекидневно.

Достъпът до сигурна енергия е основополагащ за развитието на световните икономики, тъй като светът се движи с все по-ускорени темпове към мащабно потребление на електричество и чиста енергия, а енергийните системи са подложени на безпрецедентен натиск. Същевременно потребителите очакват сигурно електроснабдяване, достъпни цени и достъп до различни източници на енергия.

Пресечната точка между надеждните енергийни доставки, изграждането на критична инфраструктура и нуждите на домакинствата и индустрията, е едно от ключовите предизвикателства и възможности в условията на глобалния енергиен преход.

Като член на Световния икономически форум, Главболгарстрой силно подкрепя нарастващите нужди от производство и доставка на достъпна енергия, участвайки активно като компания в изграждането на мащабни проекти за енергийна инфраструктура и свързаност, които са от ключово значение за региона на Югоизточна Европа.

През 2026 г. строителният холдинг ще финализира изграждането на Вертикалния газов коридор на територията на България, партнира с Hyundai по проекта за двата нови ядрени реактора AP1000 на Westinghouse в АЕЦ Козлодуй, както и ще участва в процеса по внедряването на до четири малки модулни реактора (SMR) в страната.