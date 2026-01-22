Изминаха 1 млн. километра с дизелово Mini със среден разход под 3 литра на 100 км

Германецът Петер Кирхоф попадна в новините през 2013 г., когато измина един милион километра със Skoda Fabia 1,9 TDI. Десет години по-късно той ще повтори подвига, но този път с дизелов Mini Cooper D Vulkan Orange. Според информация, актуализирана на 3 януари 2026 г., трицилиндровият Mini вече имаше 964 000 километра на километража. С настоящите темпове магическото число от един милион километра ще бъде изминато през следващите няколко месеца, съобщава Autobild.

Кирхоф си купува Mini Cooper D F56 през лятото на 2014 г., за да замени вярната си Skoda, която все още притежава. Целта беше ясна от самото начало: да измине милион километра с Mini. Точно една година след като получи колата, на 20 юни 2015 г., километражът показваше 100 000 километра. Кирхоф изминава от 80 000 до 90 000 километра годишно и е усъвършенствал икономичния си стил на шофиране. Кирхоф документира всичко с изключителна прецизност на своята Facebook страница Project one M - 1 000 000 im Mini. Всяко шофиране, зареждане с гориво и поддръжка се записват.

За изминати 963 250 километра средният разход е бил само 2 949 литра на сто километра. Това е с около 20 процента по-ниско от официалния разход за Mini със 116 конски сили. Средно то изминава 1396 километра с един резервоар гориво, а 690-те зареждания струват на собственика общо 38 102,88 евро.

Други разходи: Застраховка (5110,36 евро), данък върху превозното средство (1704 евро), 25 посещения за сервизно обслужване (22 594,32 евро) и други разходи (5496,09 евро).

Когато се включи покупната цена на автомобила от 30 350 евро, пробегът от 963 250 километра, милионното Mini струва общо 103 357,66 евро за 10 години употреба.

Въпросното Mini е посетило 25 различни страни. Когато измине един милион километра, Mini ще се завърне "у дома". Планирано е тържеството да се проведе във фабриката на Mini в Оксфорд, Великобритания, където ще бъде посрещнато също толкова тържествено, колкото и в завода на Skoda в Млада Болеслав.

Предишният рекордьор на Кирхоф - Fabia, достигна един милион километра на 3 юли 2013 г., точно 13 години след пускането си на пазара. Километражът спря на 999 999 и след това показваше само тирета.