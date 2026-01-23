Нова технология в китайски SUV поддържа стабилност, ако две гуми от една и съща страна се спукат!

Китайски премиум SUV е снабден с революционна система нова система. Технологията поддържа стабилност, ако две гуми от една и съща страна се спукат по време на шофиране!

Leapmotor D19 е тестван на асфалт с лед със скорост от 80 км/ч, когато две гуми от една и съща страна (дясната) са били спукани и е успял да запази контрол. Каросерията не се е разтресла в момента на спукване на гумата и не е имало загуба на контрол. Тестовият пилот на Leapmotor на път в лед и сняг е увеличил скоростта до 120 км/ч и е повторил теста. Гумите са били спукани отново от същата страна, а каросерията е останала стабилна, без да се отклонява.

Новият автомобил е оборудван със система за стабилност на две колела с плоски гуми (все още не е обяснено как работи), въздушно окачване и амортизация на вибрациите. В Китай първоначалната версия на този автомобил ще струва около 32 000 евро и ще бъде пусната през април в Китай и не е ясно дали ще се продава или произвежда в Европа, като други модели на марката.

Новият автомобил се предлага в 6- или 7-местни варианти с 12-слойни луксозни седалки.

Електрическият модел Leapmotor D19 е оборудван с тройна електрическа система с пълно захранване 1000 V, с комбинирана мощност от 540 kW. С батерията от 115 kWh и има комбиниран пробег от 720 км.