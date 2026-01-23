Най-евтиният SUV в света струва 5300 евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новият SUV Tata Punch в базовата си версия струва 5300 евро в Индия. Цената се отнася за бензиновия двигател, а налична е и електрическа версия на различна платформа, която струва около 12 000 евро.

Технологичните изисквания и изискванията за безопасност в Индия са значително по-ниски, отколкото в Европа. Трябва да се има предвид също така, че това е малък автомобил дълъг само 3,82 метра.

Малкият кросоувър автомобил има пътен просвет от 19 сантиметра, което му позволява комфортно да се движи по градските пътища и да се качва смело по бордюрите.

Разполага с цифрово арматурно табло, инфотейнмънт екран, климатик, 360-градусови камери за паркиране и аудио система с осем високоговорителя.

1,2-литровият бензинов двигател с атмосферно пълнене развива 87 к.с. и може да се комбинира с ръчна или автоматична скоростна кутия. Новост е вторият вариант на същия двигател с турбокомпресор, който развива 118 к.с. и се предлага само с ръчна скоростна кутия.